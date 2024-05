Αγία Πετρούπολη: Τουλάχιστον επτά νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε ποταμό

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν λεωφορείο με περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024