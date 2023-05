Αγαπητή Νεολαία, ΔΕΝ Ακολουθεί Πολιτική Διαφήμιση!

Της

δρ Φαίης Τζανετουλάκου,

υποψήφιας βουλεύτριας

ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη

Η δυστοπία έχει γίνει η δεύτερη φύση των νέων. Οι νέοι άνθρωποι παίρνουν τα τρένα να γυρίσουν στις Σχολές τους και δολοφονούνται. Βγαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για αυτή τη δολοφονία και απειλείται η ζωή τους από την κρατική καταστολή, από δακρυγόνα, αύρες, κρότου λάμψης, ξύλο.

Είναι τόσο έντονος ο φόβος της κυβέρνησης προς τους νέους που προσάγουν στην αστυνομία μαθητές γυμνασίου, όπως στην περίπτωση της Πάτρας, μαθητές που αγωνίζονται για τους συμμαθητές τους που χάθηκαν στα Τέμπη! Είναι τόσο το μένος της κυβέρνησης που οραματίζεται ένα αστυνομοκρατούμενο πανεπιστήμιο που θα απαγορεύονται και οι ψίθυροι. Ευτυχώς με τη μαζική αντίδραση του κινήματος αυτό δεν τους πέρασε.

Όμως, ο πολιτισμός, η κοιτίδα της υγιούς ανυπακοής, εξαφανίζεται από τα σχολεία, αλλά και απαξιώνεται στα πανεπιστήμια από το πιο σκοταδιστικό υπουργείο Παιδείας που έχει γνωρίσει η χώρα, που θεσπίζει απαγορευτική ελάχιστη βάση εισαγωγής, διορίζει επιχειρηματικά ΔΣ, απαξιώνει τη δημόσια παιδεία έναντι των αμερικάνικων ιδιωτικών κολλεγίων, αν βέβαια οι νέοι καταφέρουν πρώτα να επιβιώσουν από τις σχολικές αίθουσες που καταρρέουν. Την ίδια στιγμή η Νίκη Κεραμέως φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί-Σπάμε τη Σιωπή: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία». Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τις μαθητικές κινητοποιήσεις καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο εντάσσονται στη σχολική βία! Όλοι θέλουν τους νέους πειθήνιους και άβουλους.

Οι νέοι άνθρωποι όμως βιώνουν στο πετσί τους την οικονομική δυσπραγία των γονέων τους, μία στις τρεις οικογένειες χάνουν τη μοναδική κατοικία τους στους πλειστηριασμούς και στα funds, τα παιδιά παλεύουν να πάρουν ένα πτυχίο που αμέσως μετά τη χαρά της αποφοίτησης θα απαξιωθεί εργασιακά με ελαστικοποιημένες εργασίες, να δουλεύουν σεζόν σε συνθήκες γαλέρας σε ελληνικά νησιά, συχνά χωρίς καν ένσημα, και με έναν από τους κατώτατους βασικούς μισθούς στην Ευρώπη. Συν 15 χρόνια των υψηλότερων ποσοστών ανεργίας. Και μετά κάποια από αυτά αναγκαστικά παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς και της μετανάστευσης και γίνονται γκασταρμπάιτερς όπως το ’60-’70. Γιατί το μέλλον τους είναι ήδη αποθηκευμένο από τη στιγμή της γέννησης τους σε έναν μνημονιακό Λεβιάθαν ώς το 2060+.

Τα μνημονιακά κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ.-ΣΥΡΙΖΑ προτάσσουν την απειλή ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι όλοι μας είμαστε εξαναγκασμένοι να χρωστάμε εσαεί για να ξεπληρώσουμε με αυτομαστίγωμα τις αμαρτίες που μας έχει φορτώσει η αποικιοκρατική πολιτική της Δυτικής Ευρώπης. Τα παιδιά με αυτόν τον ανάλγητο τρόπο γίνονται τα θύματα των ιδιωτικοποιήσεων κάθε δημόσιου αγαθού που τους ανήκει και διάγουν σε μία κοινωνία βαρβαρότητας όπου κυριαρχεί η πατριαρχία, η έμφυλη βία, οι γυναικοκτονίες, η ομοφοβία. Και ταυτόχρονα γίνονται τα θύματα του εφιάλτη της κλιματικής κρίσης που εντείνεται από την ολική κακοδιαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από πολυεθνικές βιομηχανίες, και τα οικοκτόνα νομοσχέδια που δίνουν γη και ύδωρ σε εξορυκτικές δραστηριότητες και βιομηχανικές ανεμογεννήτριες.

Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να οδηγήσουν τη νέα γενιά σε απολιτίκ μονοπάτια μη διεκδίκησης και της αυταπάτης TINA (There is no alternative). Αυτό το αίσθημα μιας δυστοπικής κοινωνίας και μιας απέλπιδας ζωής κορυφώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών. Εκεί που χάσαμε συμφοιτητές, φίλους, παιδιά. Εκεί που οι ευθύνες βαραίνουν κάθε κυβέρνηση λόγω αμέλειας, ιδιωτικοποίησης και συνειδητής καταστροφής του δημόσιου σιδηροδρομικού δικτύου. Κι εκεί για ακόμη μια φορά η νέα γενιά και το φοιτητικό κίνημα απάντησαν, κατεβαίνοντας κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους. Όπως είχαν απαντήσει και έξω από το εφετείο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στο νόμο Κεραμέως και την κατάργηση του ασύλου, στην κλιματική κρίση και τις φωτιές στην Εύβοια, σε κάθε μνημόνιο και στις μεγάλες συγκεντρώσεις το 2015. Το μύθευμα ότι η νέα γενιά είναι μόνο social media και tik tok, ότι απέχει από τον δρόμο και προτιμά την εύκολη ζωή θα παραμείνει ένα μύθευμα. Η νέα γενιά διαχρονικά αγωνίζεται και διεκδικεί.

Το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη με το εναλλακτικό πρόγραμμά του και τη στάση ζωής του στα κινήματα και στον δρόμο, δείχνει στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να σπάσουν τις τεχνητές αλυσίδες που τους έχει φορέσει η Ολιγαρχία που κυβερνάει αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα. Και που καταθέτει τροπολογία ώστε να μπορούν οι νέοι να ψηφίζουν από τον τόπο φοίτησης ή εργασίας τους. Και κυρίως μία σειρά απτών και ολοκληρωμένων προτάσεων για να δοθεί πίσω η ελπίδα που οι άλλοι τους υφάρπαξαν.