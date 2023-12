«Αγάπη μου, φοράω την πασμίνα σου» – Το σκάνδαλο που έχει ταρακουνήσει την ισπανική κοινή γνώμη – Είχε δεσμό η βασίλισσα Λετίθια με τον πρώην κουνιάδο της;

Ότι είχε σχέση με τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας ισχυρίζεται ο πρώην κουνιάδος της, Jaime Del Burgo. Μάλιστα, ο 53χρονος επιχειρηματίας, για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, μοιράστηκε μία selfie που τού είχε στείλει η Λετίθια στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο Del Burgo, που σήμερα ζει στη Βρετανία, υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στη συγγραφή ενός αποκαλυπτικού βιβλίου για τη βασίλισσα της Ισπανίας. Ο ίδιος, ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτική σχέση πριν παντρευτεί την αδερφή της Λετίθια, αλλά και μετά τον γάμο της τελευταίας με τον διάδοχο του ισπανικού θρόνου, Φελίπε, το 2004.

«Αγάπη μου, φοράω την πασμίνα σου»

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι, όταν η Λετίθια γνώρισε τον βασιλιά Φελίπε, ήδη διατηρούσαν σχέση. Μάλιστα, για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, μοιράστηκε μία selfie που τράβηξε και του έστειλε η βασίλισσα. «Αγάπη μου. Φοράω την πασμίνα σου. Το αισθάνομαι σαν να σε νιώθω δίπλα μου. Με προστατεύει. Μετράω τις ώρες για να ειδωθούμε ξανά. Σε αγαπάω. Δικιά σου», λέει ο ίδιος ότι είναι το μήνυμα που τού έστειλε μαζί με τη φωτογραφία στον καθρέφτη.

Όταν, ωστόσο, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αντιλήφθηκαν την ανάρτηση, ο Jaime Del Burgo τη διέγραψε, όπως και όλο το περιεχόμενο του λογαριασμού του από το Χ. Ο ίδιος φαίνεται ότι υποστηρίζει πως, το 2004, ήταν έτοιμος να παντρευτεί με τη Λετίθια, η οποία τότε ήταν δημοσιογράφος. Ο ίδιος λέει ότι θα της έκανε την πρόταση γάμου στη Μαδρίτη, στο ξενοδοχείο Ritz, ωστόσο κατά τη διάρκεια εκείνου του ραντεβού η Λετίθια φέρεται να τού είπε ότι είχε γνωρίσει κάποιον (τον Φελίπε) που θα της άλλαζε τη ζωή. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πάντως, παρότι παίζουν την είδηση, αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το κατά πόσο οι ισχυρισμοί του 53χρονου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς ο ίδιος ήταν που είχε απειλήσει, στο παρελθόν, να «αποκαλύψει τα μυστικά» της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.

