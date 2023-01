Αφγανιστάν: Βομβιστής καμικάζι πίσω από την ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών

Βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην είσοδο του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν στην Καμπούλ, σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας περίπου 20 ανθρώπους, ανέφερε εργαζόμενος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης.

«Αντίκρισα περίπου 20-25 θύματα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς ήταν νεκροί ή τραυματίες. Περίμενα στο αυτοκίνητο, όταν είδα έναν άνδρα που κρατούσε έναν καλάσνικοφ στον ώμο του και μια τσάντα. Πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητό μου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Είδα αυτόν τον άνδρα να ανατινάζεται», είπε ο οδηγός του Γαλλικού Πρακτορείου Τζαμσέντ Καρίμι.

Εικόνες από το σημείο μετά την επίθεση δείχνουν πολλά πτώματα να κείτονται στο δρόμο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ Χαλίντ Ζαντράν επιβεβαίωσε την έκρηξη, λέγοντας ότι «δυστυχώς προκάλεσε θύματα». «Ομάδες ασφαλείας έχουν φτάσει στην περιοχή», έγραψε στο Twitter.

#viralvdoz #attack # In #Kabul , a terrorist attack near the Foreign Ministry of the Islamic Emirate of #Afghanistan . There are victims and casualties. Developing story.. pic.twitter.com/yQbsecCnsQ

A #bomb exploded at the entrance of the #Taliban's foreign ministry in #Kabul this evening while meeting between Afghanistan and Chinese officials was on, Several are feared to be killed.#Afghanistan pic.twitter.com/QN8iPzsJGl

— Odisha Bhaskar (@odishabhaskar) January 11, 2023