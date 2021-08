Αφγανιστάν: Τον ISIS δείχνουν οι ΗΠΑ για τις εκρήξεις – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Εικόνες χάους από την Καμπούλ μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, έπειτα από τις δύο εκρήξεις οι οποίες σημειώθηκαν στην πύλη Άμπεϊ του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν και έξω από το ξενοδοχείο Baron Hotel, το οποίο βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα πιο μακριά. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε όπως όλα δείχνουν από βομβιστή αυτοκτονίας, που φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά και η δεύτερη από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Πηγές από τις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι πίσω από τις πολύνεκρες επιθέσεις βρίσκεται το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ISIS-K), το οποίο είναι παρακλάδι του ISIS με δράση στο Αφγανιστάν. Ακόμα δεν έχει γίνει ανάληψη επίθεσης από τον ISIS, ούτε από κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση.

This video shows the bomb attack in #Afghanistan #Kabul Airport. Video via Herat Times pic.twitter.com/jsanIthccw — DunyaCollective (@DunyaCollective) August 26, 2021

Οι επιθέσεις εξάλλου σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου αξιωματούχοι των ΗΠΑ άρχισαν να προειδοποιούν για αυξημένη τρομοκρατική απειλή από το παρακλάδι του ISIS.

🔴NEW: Pentagon confirms second blast John Kirby, Pentagon press secretary has confirmed that there was a second blast, in what he called a "complex attack" Read more ⬇️https://t.co/AhiFo7KAnT — The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2021

Σημειώνεται ότι στο αεροδρόμιο βρίσκονται συγκεντρωμένοι χιλιάδες Αφγανοί πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να διαφύγουν από τη χώρα και να ξεφύγουν από το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες – Ανάμεσά τους και Αμερικάνοι πεζοναύτες

Οι νεκροί και οι τραυματίες από τις εκρήξεις είναι δεκάδες, με τους Ταλιμπάν να κάνουν λόγο για 13 επιβεβαιωμένα θύματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και μικρά παιδιά. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές για 40 νεκρούς και 120 τραυματίες, τις οποίες επικαλούνται και οι New York Times. Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες από την επίθεση, με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Καμπούλ να αναφέρει τέσσερις νεκρούς πεζοναύτες από τις επιθέσεις.

NEW: Pentagon confirms that “a number” of American military personnel were killed in today’s “complex attack.” They call it “heinous.” pic.twitter.com/rpq2l7onLU — Lewis Goodall (@lewis_goodall) August 26, 2021

Από την πλευρά του το Αφγανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι νεκροί και τραυματίες μαζί ξεπερνούν τους 100, ενώ κοντινά νοσοκομεία κάνουν λόγο για περίθαλψη δεκάδων τραυματιών.

Ένα νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών στην Καμπούλ δήλωσε ότι δέχτηκε 30 τραυματίες, ενώ έξι άτομα πέθαναν στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση, όπως ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου.

O εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik για 52 τραυματίες από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Δεύτερη έκρηξη σε ξενοδοχείο

Και δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε στην Καμπούλ και συγκεκριμένα κοντά στο ξενοδοχείο Baron Hotel, στο οποίο διαμένουν δημοσιογράφοι και βρίσκεται κοντά στην πύλη Άμπεϊ. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε από «παγιδευμένο αυτοκίνητο». Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δήλωσε ότι δεν τραυματίστηκε κανείς από όσου βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

As the owner of The Baron Hotel Kabul, I confirm there are no casualties or damage to the property inside. The explosion was outside the hotel & I regret the loss of innocent lives #Kabul #kabulairport #explosion @cnni @SkyNews @BBCBreaking @ramsaysky — Mumtaz Muslim (@MumtazMuslim) August 26, 2021

Φόβοι για νέες επιθέσεις στην Καμπούλ

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρέσβης στο Αφγανιστάν, Νταβίντ Μαρτινόν, προειδοποίησε για νέες πιθανές εκρήξεις. «Σε όλους τους φίλους μας Αφγανούς: αν βρίσκετε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου απομακρυνθείτε αμέσως και βρείτε καταφύγιο. Μια δεύτερη έκρηξη είναι πιθανή» έγραψε.

Το Al Jazeera στην Καμπούλ έκανε λόγο για χαοτικές σκηνές μετά την έκρηξη, με τους Ταλιμπάν να ανοίγουν πυρ στον αέρα και να χτυπάνε τους πάντες, ακόμα και τους δημοσιογράφους, προκειμένου να απομακρύνουν τον πλήθος.

ΗΠΑ: Κάνουν λόγο για «πολύπλοκη επίθεση»

Τις δύο εκρήξεις επιβεβαίωσε και το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι.

Ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε για την εξέλιξη. «Ο πρόεδρος συναντήθηκε με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Μπλίνκεν, ο υπουργός Όστιν, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Μίλεϊ και οι επί τόπου διοκητές. Θα συνεχίσει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά με την εξελισσόμενη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεση δεν υπάρχουν Έλληνες, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ούτε «Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος».

Horryfing picture of #KabulBlast outside #KabulAirport. May Allah protect all people where they are Afghans or foreigners.#Afghanistan pic.twitter.com/tiRkucJE5Z — Taj Wali Khan (@WaliKhan_TK) August 26, 2021

