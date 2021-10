Αφγανιστάν: Πολύνεκρη έκρηξη έξω από σιιτικό τζαμί

Πολύνεκρη έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Κουντούζ στο Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια προσευχής σε σιιτικό τζαμί. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως αρκετά τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το πρακτορείο Aamaj μετέδωσε ότι τα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 100.

Έκρηξη στο Αφγανιστάν: Αναφορές για επίθεση

Αφγανικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν πως οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν το συμβάν, κάνοντας λόγο για επίθεση, μη δίνοντας ωστόσο περισσότερες πληροφορίες.

Αναφορές δημοσιογράφων στα social media κάνουν λόγο για περισσότερους από 200 τραυματίες.

#BREAKING: A witness says possibly more than 100 people were killed and more than 200 others were wounded as a result explosion inside a Shia mosque in Kunduz.

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 8, 2021