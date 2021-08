Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διέταξαν τις εργαζόμενες γυναίκες να μείνουν σπίτι

Στο σπίτι του θα πρέπει να παραμείνουν οι εργαζόμενες γυναίκες στο Αφγανιστάν σύμφωνα με όσα διεμήνυσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ. Όπως είπε σε ρεπόρτερ του BBC, το μέτρο θα είναι προσωρινό μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα κατάλληλα συστήματα για την ασφάλειά τους. Η εν λόγω δήλωση προκαλεί προβληματισμό για το τι στάση θα κρατήσουν οι ισλαμιστές. «Είναι μια πολύ προσωρινή διαδικασία» έσπευσε να διευκρινίσει ο Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, χωρίς ωστόσο να δίνει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για την άρση του εν λόγω μέτρου.

Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι το 2001 είχαν επιβάλει αυστηρό καθεστώς με βάση τον ισλαμικό νόμο της Σαρία, ξαναπήραν τον έλεγχο της χώρας μόλις εννέα μέρες πριν, όταν κατέλαβαν και την πρωτεύουσα Καμπούλ. Άμεσα άρχισαν οι βιαιότητες από πλευράς Ταλιμπάν με εν ψυχρώ δολοφονίες, απειλές και εκφοβισμό όσων τόλμησαν να συνεργαστούν τις δυτικές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα ‘Έθνη κάνουν λόγο για πολλαπλές καταγγελίες – μαρτυρίες κακομεταχείρισης που αφορούν αυστηρές απαγορεύσεις εις βάρος των γυναικών, μέχρι και εκτελέσεις.

Ήδη οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν χωρίς μπούργκα και χωρίς άνδρα συνοδό, ενώ η εκπαίδευσή τους έχει ανασταλεί. Ο Μουτζαχίντ κατά την συνέντευξη τύπου ανέφερε, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες, πως πρέπει να μείνουν σπίτι γιατί «Οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας μας δεν είναι εκπαιδευμένοι στο πως να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες – πως να μιλάνε σε κάποιες από αυτές» και συνέχισε «μέχρι να έχουμε όλες τις δυνάμεις στις θέσεις τους, ζητάμε από τις γυναίκες να μείνουν στο σπίτι τους».

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν «θεμελιώδη κόκκινη γραμμή». Επίσης, στη συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν μίλησε και για την εκκένωση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ από την πρωτεύουσα, την Καμπούλ.

