Αφγανιστάν: Ανατροπή στη συντριβή αεροπλάνου – Οι Ταλιμπάν λένε ότι το έριξαν

Αλλάζουν όλα γύρω από τη συντριβή του αεροπλάνου στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύουν διεθνή ΜΜΕ, οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι το αεροπλάνο ανήκει στον αμερικανικό στρατό και μετέφερε υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματικούς. Οι Αμερικανοί, πάντως, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 83 άνθρωποι. Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Ντε Γιακ, μια περιοχή με ορεινούς όγκους στο ανατολικό Γκάζνι. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο ήταν κάποιοι Ταλιμπάν, που προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Με δεδομένη αυτή την εξέλιξη, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός ερευνά τους ισχυρισμούς των Ταλιμπάν ειδικά μετά τα πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί και δείχνουν να έχει το σύμβολο των αμερικανικών δυνάμεων.

Θρίλερ η υπόθεση

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό θρίλερ. Κι αυτό γιατί οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το αεροπλάνο με τους 83 επιβάτες που έπεσε στο Γκάζνι του Αφγανιστάν ανήκει στην εταιρεία Ariana Afghan Airlines. Ωστόσο, η εταιρεία έπειτα από λίγη ώρα αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση. «Υπήρξε συντριβή αεροσκάφους, αλλά αυτό δεν ανήκει στην Ariana, διότι οι δύο πτήσεις της από την Χεράτ στην Καμπούλ και από την Χεράτ στο Δελχί είναι ασφαλείς»

Στη συνέχεια, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για εμπορική πτήση. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «δεν έχει καταγραφεί η συντριβή κανενός πολιτικού αεροσκάφους». Από την μεριά τους οι Ταλιμπάν, που το αεροσκάφος έπεσε σε περιοχή τους, υποστηρίζουν πως πρόκειται για στρατιωτικό αεροσκάφος.

Aircraft crash in Ghazni thread.

Will update what I find here.#Afghanistan

— Aleph 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 27, 2020