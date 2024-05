Αεροσκάφος προσγειώθηκε «με την κοιλιά» αφού έκανε κύκλους πάνω από αεροδρόμιο

Προσγείωση χωρίς τους τροχούς πραγματοποίησε μικρό αεροσκάφος τύπου Beechcraft B200 Super King Air στο αεροδρόμιο του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας μετά από πρόβλημα στον σχετικό μηχανισμό.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί, μάλιστα, η στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώνεται με την «κοιλιά» το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Δείτε το βίντεο

Νωρίτερα το αεροσκάφος με τους τρεις επιβαίνοντες πραγματοποίησε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για σχεδόν τέσσερις ώρες, καθώς η βλάβη διαπιστώθηκε αμέσως μετά την απογείωση.

Η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο ήταν μεγάλη, με πάνω από δέκα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται κοντά στον διάδρομο προσγείωσης.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ο 53χρονος πιλότος διαπίστωσε αμέσως τη βλάβη και προσπάθησε να βρει τρόπους να την επιδιορθώσει, αλλά αφού αυτό δεν κατέστη οριστικά εφικτό, αποφασίστηκε να πραγματοποιήσει την αναγκαστική προσγείωση. «Έμεινε στον αέρα για τέσσερις ώρες προκειμένου να κάψει τα καύσιμά του» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

#WATCH : Video of the moment when plane makes emergency landing at New Castle Airport with no landing gear.#Newcastle #NSW #Australia #BreakingNews #XDV #NewcastleAirport #EmergencyLanding pic.twitter.com/UMqcsSfrui

— upuknews (@upuknews1) May 13, 2024