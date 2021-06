Αεροπλανοφόρο προκαλεί έκρηξη… 3,8 Ρίχτερ με 18 τόνους εκρηκτικά

Ενα εντυπωσιακό βίντεο από την δοκιμή “full shock” του USS Gerald R Ford, ενός από τα μεγαλύτερα και νεότερα αεροπλανοφόρα του πλανήτη, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Η δοκιμή περιλάμβανε την πυροδότηση 18 τόνων εκρηκτικών σε απόσταση λίγων μέτρων από το μήκους 333 μ., ύψους 77 μ. και εκτοπίσματος 100.000 τόνων αεροπλανοφόρο που πλέει ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το USGS (United States Geological Survey) η έκρηξη μετρήθηκε ως ισχύος 3,9 Ρίχτερ περίπου 161 χλμ. ανοικτά των ακτών της Φλόριντα γύρω στις 16:00 τοπική ώρα την περασμένη Παρασκευή.

Η δοκιμή ήταν η πρώτη μιας σειράς προκειμένου να αποδειχθεί αν το αεροπλανοφόρο, ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του, αντέχει ένα ισχυρό πλήγμα στη διάρκεια ναυμαχίας κι είναι η πρώτη του είδους της που διεξάγεται από το ΠΝ των ΗΠΑ σε αεροπλανοφόρο του. Στόχος των “full shock” δοκιμών δεν είναι να πληγεί το σκάφος, αλλά να αξιολογηθούν τα ευάλωτα σημεία του στο σοκ και τις δονήσεις από πλήγματα που λίγο έλειψαν να πετύχουν το στόχο. Το αεροπλανοφόρο φέρει αισθητήρες που μετρούν την επίπτωση της έκρηξης και με βάση τις μετρήσεις μπορούν να γίνουν βελτιώσεις προτού χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες ναυμαχίας.

Είχαν προηγηθεί 18 μήνες δοκιμών του εν λόγω αεροπλανοφόρου, που θα επιστρέψει τώρα στα ναυπηγεία Newport News Shipbuilding, για «συντήρηση, επισκευές και εκσυγχρονισμό». Η επιτυχημένη δοκιμή προκαλεί ανακούφιση στους ιθύνοντες του αμερικανικού ΠΙΝ καθώς το πρότζεκτ ναυπήγησης του USS Gerald R Ford αντιμετώπισε προβλήματα από τα αρχικά στάδια, περιλαμβανομένων και καθυστερήσεων στην παραγωγή και υπέρβασης του κόστους. Είναι το ακριβότερο σκάφος στην ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αφού το εκτιμώμενο κόστος των 10,5 δισ. δολαρίων εκτοξεύτηκε τελικά στα 13,3 δισ. δολάρια, ενώ αντιμετώπισε και προβλήματα με το σύστημα απονήωσης αεροσκαφών και τους ανελκυστήρες που μεταφέρουν οπλικά συστήματα. Το αεροπλανοφόρο αναμένεται τώρα να είναι έτοιμο για χρήση σε τρία χρόνια.

