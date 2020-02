Αεροπλάνο κόπηκε στα δύο στην Κωνσταντινούπολη – 52 τραυματίες

Ενα αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Κωνσταντινούπολη βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης «Σαμπιχά Γκιοκτσέν» και ευτυχώς δεν υπάρχει νεκρός μεταξύ των 177 επιβατών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Μεχμέτ Τζαχίτ Τουρχάν. Ωστόσο υπάρχουν τραυματίες

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, καθώς το αεροπλάνο φαίνεται να έχει κοπεί στα δύο. Οπως αναφέρουν μάρτυρες, στο σκάφος είχε ξεσπάσει φωτιά και αμέσως έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες, καθώς από το πρωί στην Τουρκία βρέχει, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, που μίλησε στο CNN Turk, δεν υπάρχουν νεκροί από τη συντριβή. Σε ό,τι αφορά τα αίτια του ατυχήματος, λέγεται πως ο διάδρομος προσγείωσης ήταν ολισθηρός εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Πόλη. Ο πιλότος δεν μπόρεσε να επιβραδύνει και η ταχύτητα του αεροσκάφους κατά την προσγείωση παρέμεινε σταθερή, με αποτέλεσμα να βγει εκτός αεροδιαδρόμου.

To αεροπλάνο ανήκει στην Pegasus Airlines, τη μεγαλύτερη εταιρεία τσάρτερ στη γείτονα χώρα. Εδρεύει στο Αεροδρόμιο Ataturk, στην Κωνσταντινούπολη. Εκτελεί πτήσεις προς τα τουριστικά θέρετρα της Τουρκίας από την Βόρεια και Νότια Ευρώπη. Επίσης, ενοικιάζει αεροσκάφη και πληρώματα σε άλλες εταιρείες.

#BREAKING

A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport

A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/0Fn53KFk7V

— Milli News (@NewsMilli) February 5, 2020