Αεροδρόμιο Καμπούλ: Τουλάχιστον 20 νεκροί, αγνοούνται παιδιά

Δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί εξακολουθούν και την Κυριακή να προσπαθούν απεγνωσμένα να φύγουν από την χώρα τους, την ώρα που η Ουάσινγκτον προειδοποιεί για απειλές για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και η ΕΕ κρίνει «αδύνατο» να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι που απειλούνται από τους Ταλιμπάν.

Από τότε που έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της Καμπούλ, πριν από μια εβδομάδα, οι ισλαμιστές μαχητές προσπαθούν να πείσουν τον πληθυσμό ότι έχουν αλλάξει, βεβαιώνοντας ότι η πολιτική τους θα είναι λιγότερο ωμή από τότε που βρισκόντουσαν και πάλι στην εξουσία της χώρας από το 1996 ως το 2001.

Ωστόσο χιλιάδες τρομοκρατημένες οικογένειες εξακολουθούν να προσπαθούν για ακόμα μία ημέρα να διαφύγουν και η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ παραμένει από τις πιο χαοτικές που έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ μέχρι σήμερα, ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα πλήθη των ανθρώπων που εξακολουθούν να συρρέουν στο αεροδρόμιο με την ελπίδα να απομακρυνθούν από την χώρα.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 7 Αφγανοί έχασαν τη ζωή τους στο χάος που επικρατεί κοντά στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας, χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό ή σε πολλά, ούτε πότε συνέβη αυτό.

Δημοσιογράφος, που βρίσκεται μεταξύ ομάδας εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και πανεπιστημιακών, η οποία είχε την τύχη να καταφέρει να φτάσει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σήμερα, περιγράφει σκηνές από ανθρώπους που στην απόγνωσή τους κρεμόντουσαν ή έμπαιναν στο λεωφορείο που τους μετέφερε εκεί.

«Μας έδειχναν τα διαβατήριά τους και φώναζαν: “Πάρτε μας μαζί σας, σας παρακαλούμε πάρτε μας μαζί σας”», διηγήθηκε ο δημοσιογράφος στο AFP. «Ο μαχητής των Ταλιμπάν που βρισκόταν στο φορτηγό μπροστά μας αναγκάστηκε να ρίξει στον αέρα για να διαλύσει το πλήθος».

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News μετέδωσε χθες, Σάββατο, εικόνες από τουλάχιστον τρία πτώματα που είχαν καλυφθεί με λευκά σεντόνια, τα οποία κείτονταν έξω από το αεροδρόμιο. Οι συνθήκες θανάτου τους δεν είναι γνωστές.

Ο δημοσιογράφος του Sky News Στιούαρτ Ράμσι, ο οποίος βρισκόταν εκεί, είπε ότι οι τραγωδίες αυτές είναι «αναπόφευκτες», καθώς κάποιοι άνθρωποι «συνθλίβονται», ενώ άλλοι «αφυδατώνονται και είναι τρομοκρατημένοι».

Την προηγούμενη ημέρα, βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε Αφγανούς να περνούν ένα μωρό που έκλαιγε πάνω από έναν τοίχο στο αεροδρόμιο και να το δίνουν σε έναν Αμερικανό στρατιώτη.

Ελπίζουν σε ένα θαύμα

Εξακολουθώντας να ελπίζουν σε ένα θαύμα, οικογένειες εξακολουθούν να συνωστίζονται ανάμεσα στο συρματόπλεγμα στην περίμετρο του αεροδρομίου που χωρίζει τους Ταλιμπάν από τον αμερικανικό στρατό, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στο αεροδρόμιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε την Παρασκευή ότι η επιχείρηση εκκένωσης στο Αφγανιστάν είναι μια «από τις πιο δύσκολες στην ιστορία».

Μερικές ώρες αργότερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν συμβούλευσε τους πολίτες να αποφεύγουν την μετακίνηση προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ, λόγω απειλών που αφορούν την ασφάλεια του χώρου.

Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για το είδος των απειλών αυτών, αλλά αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Μπάιντεν είχε συνομιλίες χθες, Σάββατο, το πρωί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους για «την κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν και τις επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων και για το Ισλαμικό Κράτος», την τζιχαντιστική οργάνωση.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες για να μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια του αεροδρομίου, έχουν ορίσει την 31η Αυγούστου ως καταληκτική ημερομηνία για τον τερματισμό των επιχειρήσεών τους εκκένωσης. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί σε αυτήν της οριστικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στο Αφγανιστάν.

Η Ουάσινγκτον προβλέπει την απομάκρυνση 10.000 ως 15.000 πολιτών της και 50.000 ως 60.000 Αφγανών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ωστόσο σημαντικός αριθμός κι άλλων ανθρώπων προσπαθεί να διαφύγει, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι ή Αφγανοί που είχαν εργαστεί για οργανισμούς ή ξένες επιχειρήσεις, οι οποίοι φοβούνται ότι θα είναι θύματα καταστολής από τους Ταλιμπάν. «Πολεμάμε ταυτοχρόνως ενάντια στον χρόνο και για χώρο», ομολόγησε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. Άλλοι ξένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν ωστόσο πιο σκληρές λέξεις.

«Μαθηματικά αδύνατο»

«Θέλουν να απομακρύνουν 60.000 ανθρώπους ως το τέλος του μήνα. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο», δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι γνωστοποίησε στους Αμερικανούς ότι τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο είναι υπερβολικά αυστηρά και εμποδίζουν τους Αφγανούς που εργάζονταν για τους Ευρωπαίους να εισέλθουν.

Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε για την αναβολή της καταληκτικής ημερομηνίας για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε στην Mail on Sunday ότι «κανένα έθνος δεν θα μπορέσει να απομακρύνει όλον τον κόσμο» από την χώρα που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, με την πίεση χρόνου που υπάρχει για πριν από τις 31 Αυγούστου.

«Αν διατηρηθεί το αμερικανικό χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο για να απομακρυνθεί η πλειονότητα των ανθρώπων που περιμένουν», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ίσως οι Αμερικανοί να λάβουν άδεια να παραμείνουν περισσότερο, και θα έχουν όλη μας την υποστήριξη αν το κάνουν». Σύμφωνα με τους Sunday Times, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ επιδιώκει να έχει επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν για να συζητήσουν για μια παράταση της διορίας αυτής για τις 31 Αυγούστου.

Από τις 14 Αυγούστου, περίπου 17.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις ΗΠΑ, εκ των οποίων 2.500 Αμερικανοί. Χιλιάδες άλλοι έχουν απομακρυνθεί με ξένα στρατιωτικά αεροπλάνα. Οι Ταλιμπάν δέχθηκαν ο αμερικανικός στρατός να επιβλέπει τις επιχειρήσεις εκκένωσης, γεγονός το οποίο τους επιτρέπει αυτοί να επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να κυβερνήσουν την χώρα μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων.

Ο συνιδρυτής και δεύτερος στην ιεραρχία τους, ο μουλάς Άμπντουλ Γάνι Μπαράνταρ, έφτασε χθες στην Καμπούλ και αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν ότι εργάζεται για την «δημιουργία κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς».

Μεταξύ των πιο ενεργών ηγετικών στελεχών των Ταλιμπάν βρίσκονται μέλη της οικογένειας Χακάνι. Το ομώνυμο δίκτυο θεωρείται τρομοκρατικό από τις ΗΠΑ και εκατομμύρια δολάρια προσφέρονται για τα κεφάλια τους.

Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες επτά ημέρες εντός και περιμετρικά του αεροδρομίου της Καμπούλ, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απομάκρυνσης πολιτών, αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την αφγανική πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα, έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

«Η κρίση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι δυσάρεστη. Επικεντρωνόμαστε στο να απομακρύνουμε όλους τους ξένους όσο το δυνατόν συντομότερα», είπε στο Reuters ο αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Τα πλήθη που συνωστίζονται στο αεροδρόμιο αυξάνονται κάθε ημέρα, την τελευταία εβδομάδα, καθυστερώντας τις επιχειρήσεις, καθώς οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προσπαθούν να απομακρύνουν χιλιάδες διπλωμάτες και πολίτες τους, όπως και πολλούς Αφγανούς.

«Οι δυνάμεις μας κρατούν αυστηρές αποστάσεις από τις περιοχές έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ προκειμένου να αποφύγουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο συγκρούσεων με τους Ταλιμπάν», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Αναφορές για παιδιά που αγνοούνται εν μέσω χάους

Όλο και περισσότερα παιδιά φαίνεται πως χάνονται και έκτοτε αγνοούνται εν μέσω του χάους που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ. Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ariana μετέδωσε πως μια οικογένεια από την Καμπούλ έχει αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού, το οποίο είχε χαθεί και το βρήκε να έχει παγιδευτεί στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα που περιβάλλει το συγκρότημα του αεροδρομίου.

«Παρά τις προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς του παιδιού», λέει η οικογένεια. Το αγοράκι, ηλικίας περίπου 6 ετών, είπε πως η οικογένειά του πήγε στο αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να φύγει από τη χώρα.

Ο πατέρας του προφανώς έπεσε εν μέσω του πλήθους και το παιδί δεν έχει δει κανέναν γονέα του από εκείνη τη στιγμή.Αφγανοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν, επίσης, ότι πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται στο αεροδρόμιο.

Αφγανή γέννησε σε αμερικανικό αεροσκάφος

Μια Αφγανή γέννησε ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τη μετέφερε στη βάση Ράμσταιν, στη Γερμανία, ανακοίνωσε η διοίκηση αερομεταφορών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο Twitter. Την ώρα της πτήσης χθες, από μια αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και με προορισμό τη Γερμανία, η έγκυος άρχισε να νιώθει συσπάσεις και «περιπλοκές», σύμφωνα με το tweet.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021