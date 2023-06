Adele: Διαγνώστηκε με μυκητίαση από τους στενούς κορσέδες που φοράει – Η αποκάλυψη που έκανε στη συναυλία της

Η Adele βρίσκεται σε περιοδεία στο Λας Βέγκας και σε πρόσφατη συναυλία της αποκάλυψε στους θαυμαστές κάποια πιο προσωπικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε στο δερματικό πρόβλημα που προέκυψε από τον κορσέ που φοράει πάνω στην σκηνή. «Ιδρώνω πολύ, και αυτός ο ιδρώτας δεν πάει πουθενά, οπότε ουσιαστικά μένει πάνω μου. Ο γιατρός μου διέγνωσε μυκητίαση» είπε η τραγουδίστρια.

Γνωστή ευρέως ως «φαγούρα του τζόκεϊ», η tinea cruris είναι μια μυκητιασική δερματική λοίμωξη της βουβωνικής περιοχής, που προσβάλλει το άνω μέρος των μηρών, τους γλουτούς και τα κάτω μέρη της κοιλιάς.

Αργότερα, η Adele εξομολογήθηκε ότι έχει πρόβλημα με μια αλοιφή που της έχει δώσει ο γιατρός της, ενώ και η ίδια απόρησε με τον εαυτό της που προχώρησε σε μία τόσο προσωπική εξομολόγηση. «Δεν ξέρω γιατί στο καλό σας τα είπα όλα αυτά» ανέφερε η ίδια πριν σημειώσει ότι ήταν σίγουρη πως ο Τύπος θα έπαιρνε χαμπάρι το πρόβλημά της και θα έγραφε: «Η Adele έχει ακμή στο σώμα».

