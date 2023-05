ABBA: Δεν θα ανέβουν στη σκηνή της Eurovision στη Σουηδία

Δύο μέλη των θρυλικών ABBA ο Μπιόρν Ουλβίους και ο Μπένι ‘Αντερσον σε συνέντευξή τους στην εκπομπή «Newsnight» του BBC υποβάθμισαν την προοπτική να εμφανιστούν στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision στην Σουηδία.

Σημειώνεται ότι η νίκη της Σουηδής τραγουδίστριας Λορίν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Λίβερπουλ προκάλεσε άμεσες εικασίες ότι οι ABBA θα μπορούσαν να εμφανιστούν τον επόμενο χρόνο στη σκηνή της Eurovision. Η Σουηδία φιλοξενεί τον αγαπημένο διαγωνισμό στην 50ή επέτειο της νίκης του συγκροτήματος με το τραγούδι «Waterloo», της πρώτης για τη χώρα.

Abba said that they won’t take part in Eurovision 2024! 🇸🇪 pic.twitter.com/jWBp42qw0A

— Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 17, 2023