Άαρον Κάρτερ: Η μητέρα του καταθέτει αγωγή εναντίον φαρμακοποιών και γιατρών για τον θάνατό του

Η μητέρα του Άαρον Κάρτερ καταθέτει μήνυση εις βάρος των γιατρών και των φαρμακοποιών, οι οποίοι συνταγογράφησαν στον γιο της οξυκωδόνη, υδροκωδόνη και Xanax.

Για λογαριασμό του 2χρονου εγγονού της, Πρίνστον Λύρικ Κάρτερ, η μητέρα του καλλιτέχνη μίλησε στο ΤΜΖ κι ισχυρίστηκε πως οι γιατροί του συνταγογράφησαν τα εν λόγω φάρμακα, χωρίς στην πραγματικότητα να τα έχει ανάγκη.

Όπως αναφέρει στην κατάθεσή της συγκεκριμένα, του τα χορήγησαν χωρίς ιατρική δικαιολογία και γνωρίζοντας την κατάσταση της ψυχικής υγείας του Άαρον Κάρτερ.

