Α.Σ. ΒΟΛΟΣ 2004: «Αγκάλιασε» το Ορφανοτροφείο

Ο Α.Σ. Βόλος 2004 δείχνοντας για μια ακόμη φορά το κοινωνικό του πρόσωπο -όπως έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας του- συμμετέχει στο πρόγραμμα «Women’s Football in Society», και «αγκαλιάζει» το Ορφανοτροφείο Βόλου.

Το πρόγραμμα «Women’s Football in Society», αποτελεί μέρος του project «Empower Women in Football», έχει εγκριθεί από την UEFA και σκοπός του είναι η ενίσχυση της προσφοράς του γυναικείου ποδοσφαίρου στην τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που το έχουν ανάγκη.

Στα πλαίσια του προγράμματος, αντιπροσωπείες της ομάδας, αποτελούμενες από μέλη της διοίκησης, προπονήτριες και παίκτριες, επισκέφθηκε τέσσερις φορές το ίδρυμα, γνωρίστηκε με τα παιδιά που φιλοξενούνται στους χώρους του αλλά και τους εργαζομένους και εθελοντές και ακολούθησε το πλάνο που προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Αρχικά παρουσιάστηκε το άθλημα του ποδοσφαίρου γυναικών και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να μιλήσουν με τις παίκτριες και να γνωρίσουν τα θετικά που προσφέρει το άθλημα και ο αθλητισμός γενικότερα. Στη συνέχεια προπονήθηκαν ακολουθώντας τις οδηγίες των προπονητριών και παικτριών ενώ είχαν τη δυνατότητα να παίξουν ποδόσφαιρο μαζί με τις παίκτριες στο προαύλιο-κήπο του ιδρύματος.

Στην τελευταία επίσκεψη παραδόθηκαν στα παιδιά τα δώρα τους (μπλουζάκια και μπάλες), προσφορά της ΕΠΟ και της UEFA, ενώ οι παίκτριες προσέφεραν στο ίδρυμα μια εμφάνιση της ομάδας υπογεγραμμένη από τις ίδιες. Η ομάδα προσκάλεσε τα παιδιά του ιδρύματος να παρευρεθούν στην επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας, να συμμετέχουν συνοδεύοντας αρχικά τις παίκτριες των ομάδων κατά την έναρξη του αγώνα και να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο ως line up kids.

Επίσης, ενημερώθηκαν τόσο οι υπεύθυνοι του ιδρύματος όσο και τα κορίτσια που φιλοξενούνται σε αυτό ότι μπορούν να συμμετέχουν στις προπονήσεις της ακαδημίας του συλλόγου όποτε αυτά θελήσουν τη φετινή ή την επόμενη χρονιά. Άλλωστε η αγκαλιά του συλλόγου προς το ίδρυμα θα παραμείνει ανοιχτή σε ότι αυτό χρειαστεί.