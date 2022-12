Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που τρένο προσκρούει σε φορτηγό και εκτροχιάζεται!

Τρομακτικό βίντεο από τεράστια σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός φορτηγού κάνει το γύρο του διαδικτύου στις ΗΠΑ, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή του ατυχήματος και φαίνεται πώς το φορτηγό που μετέφερε μια τεράστια τσιμεντένια δοκό δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί από τις γραμμές και χτυπήθηκε από το τρένο.

Η εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ της κομητείας Χάμιλτον του Οχάιο, Amy Maxwell, δήλωσε στο Local 3 News ότι τρεις μηχανές και 10 βαγόνια εκτροχιάστηκαν και χύθηκε μεγάλη ποσότητα καυσίμου ντίζελ.

Chattanooga Fire is assisting with a train derailment in Collegedale. It happened Tues afternoon (12/20/22) at Apison Pike & University Dr. Chattanooga companies on scene: Battalion Chief for District 1, Battalion Chief for District 2, Special Operations Division, CFD Hazmat Team pic.twitter.com/yFWcgbwbBX

Earlier today, a train hit a bridge beam that was en route to the SR 317 reconstruction project, resulting in a derailment near the intersection of Apison Pike & University Drive. Both roads are closed in this area. Consider an alternate route. This will be a lengthy closure. pic.twitter.com/ipNcR2o8YG

— Rae Anne Bradley (@RaeAnneTDOT) December 20, 2022