72ο Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας σε έναν Έλληνα

Mεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό κινηματογράφο η βράβευση με τον Χρυσό Φοίνικα της μικρού μήκους ταινίας «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» στις Κάννες, του Βασίλη Κεκάτου. Aυτή είναι η πρώτη φορά που Έλληνας σκηνοθέτης κερδίζει το βραβείο σε αυτή την κατηγορία.

Ο νεαρός Κεφαλλονίτης σκηνοθέτης που παρέλαβε το βραβείο από τη σκηνοθέτρια Κλερ Ντενίς ευχαρίστησε το φεστιβάλ που τον κάλεσε και όλους τους συνεργάτες του που τον βοήθησαν για την υλοποίηση της ταινίας του.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Kεκάτος διεκδικεί βραβεία. Η ταινία του «Zero Star Hotel» είχε κερδίσει στον διαγωνισμό «What’s Next?» του Sundance Film Festival και το σενάριο της ταινίας του The Silence of The Dying Fish επιλέχθηκε στο European Short Pitch του 2017 που διοργανώνεται από τη NISI MASA.

Τα βραβεία

Χρυσός Φοίνικας: «Parasite» του Μπονγκ Τζουν-χο

Μεγάλο Βραβείο: «Atlantique» της Ματί Ντιόπ

Βραβείο της Επιτροπής: Εξ ημισείας στα «Les Miserables» του Λατζ Λι και «Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόντσα Φίλιου και Ζουλιάνο Ντορνέλες

Καλύτερη Ηθοποιός: Εμιλι Μπίτσαμ για το «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ

Καλύτερος Ηθοποιός: Αντόνιο Μπαντέρας για το «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν για το ο «Νεαρός Αχμεντ»

Βραβείο Σεναρίου: «Portrait of a Lady on Fire» της Σελίν Σιαμά

Ειδική Μνεια: «It Must Be Heaven» του Ελία Σουλεϊμάν

Camera d’Or: Nuestras Madres του Σεζάρ Ντίαζ

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους: «Η Απόσταση Αναμεσα στον Ουρανό κι Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

Ειδικό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους: «Monstruo Dios» της Αγουστίνα Σαν Μαρτίν.

Οι αδελφοί Νταρντέν, μέλη ενός πολύ στενού «κλάμπ» σκηνοθετών που έχουν τιμηθεί δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών κέρδισαν το βραβείο σκηνοθεσίας για τον «Νεαρό Αχμέντ», τη νέα τους ταινία για έναν έφηβο που ριζοσπαστικοποιείται.

«Ευχαριστούμε την επιτροπή για τη βράβευση αυτής της ταινίας, την οποία θέλαμε να παρουσιάσουμε ως ωδή στη ζωή», είπε ο Λικ Νταρντέν παραλαμβάνοντας το βραβείο μαζί με τον αδελφό του, Ζαν-Πιέρ, κάνοντας λόγο για «δύσκολές σκοτεινές εποχές, όπου οι λαϊκισμοί εντείνονται». «Θέλαμε να σκηνοθετήσουμε μια έκκληση για τη ζωή, για τη διαφορετικότητα, κάτι που εξάλλου είναι η αποστολή, η κλήση του κινηματογράφου», υπογράμμισε.

Στην ταινία τους, οι δύο σκηνοθέτες παρακολουθούν την πορεία ενός 13χρονου αγοριού στο Βέλγιο, του μουσουλμάνου Αχμέντ που, γοητευμένος από το παράδειγμα ενός εξάδελφού του που σκοτώθηκε στον τζιχάντ, και υπό την επιρροή ενός ιμάμη, οδηγείται στη ριζοσπαστικοποίηση.

Εξάλλου, η Γαλλίδα δημιουργός Σελίν Σιαμά, κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου για την ταινία Portrait de la jeune fille en feu, μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νεαρών γυναικών τον 18ο αιώνα. Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η Σιαμά έπλεξε το εγκώμιο των δύο πρωταγωνιστριών της, Αντέλ Ενέλ και Νοεμί Μερλάν, οι οποίες ήταν παρούσες στην αίθουσα και δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους.

Το «Portrait de la jeune fille en feu» είναι η τέταρτη ταινία της Σιαμά, αλλά η πρώτη που διαγωνίστηκε στις Κάννες.

Πηγή: Έθνος