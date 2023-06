71χρονος πυροβόλησε τους γείτονες του ενώ έκαναν μπάρμπεκιου – Νεκρή η 11χρονη κόρης της οικογένειας

Ένα 11χρονο κορίτσι δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό την ώρα που έπαιζε τον κήπο του σπιτιού της στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, έπειτα από μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ δύο γειτόνων.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κορίτσι ήταν βρετανικής καταγωγής, όμως εκπρόσωπος της βρετανικής πρεσβείας στο Παρίσι δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο αίτημα για σχολιασμό. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Λονδίνο προσφέρει βοήθεια σε μια βρετανική οικογένεια στη Γαλλία.

🔴Brittany shooting – British girl killed during Saint Herbot barbecue as father fights for life.

The 11-year-old victim was reportedly playing on the swings when a neighbour allegedly fired multiple shots at them⤵️https://t.co/oW97NdDVHW

— The Independent (@Independent) June 12, 2023