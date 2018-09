Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αρχίζει σήμερα στον Βόλο και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή παρουσία 400 συνέδρων, ενώ θα πραγματοποιηθούν 250 εισηγήσεις. Το συνέδριο που θα διεξαχθεί στο τμήμα Χωροταξίας στο πεδίον Άρεως διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και σκοπός του είναι η ανάδειξη, συζήτηση και επιστημονική διερεύνηση του συνολικού εύρους των θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κεντρικούς άξονες όπως η πολεοδομία, η χωροταξία, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: Μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών για νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων. Οι εργασίες του συνεδρίου αρχίζουν σήμερα στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής και καθηγητής του Τμήματος Χωροταξίας κ. Αλέξιος Δέφνερ δήλωσε πως το στίγμα που αφήνει το τμήμα Χωροταξίας σε αυτά τα 30 χρόνια δράσης του στην κοινωνία είναι θετικό. Πολλά σχέδια έχουν εκπονηθεί από τους καθηγητές και τους ερευνητές του Τμήματος, βέβαια το ζήτημα είναι κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί. Ο ίδιος επισήμανε πως στο συνέδριο θα αναπτυχτούν ενδιαφέρουσες ομιλίες, ενώ προετοιμάζεται ένα χρόνο από ομάδα ανθρώπων του τμήματος. Επίσης στο συνέδριο θα συνδράμουν και εθελοντές φοιτητές.

Τιμώμενα πρόσωπα

Το Συνέδριο τιμούν με την παρουσία τους και θα απευθύνουν Κεντρικές Ομιλίες:

Η κ. Αναστασία Λουκαΐτου-Σιδέρη, καθηγήτρια Πολεοδομίας στο UCLA, αναπληρωτής κοσμήτορας στο UCLA Luskin School of Public Affairs, και υποπρύτανης Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού στο UCLA, με θέμα «Ανθρωπιστική Πολεοδομία: Νέες Πρακτικές για να Φανταστούμε Ξανά την Πόλη».

Ο δρ. Εμμανουήλ Τρανός, λέκτορας Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham με θέμα «Ψηφιακά Αρχεία και Πόλεις: το Διαδικτυακό Παρελθόν και η Ψηφιακή Οικονομία».

Ο κ. Αριστείδης Ρωμανός, αρχιτέκτων ΕΜΠ, πολεοδόμος M.Phil. University of London με θέμα «Τρόπος παρουσίασης έργου 60 χρόνων σε 60 λεπτά».

Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις:

Το 5ο Διεθνές Σεμινάριο Πειραματικού Φωτισμού (ΔΣΠΦ) που διεξαγόταν τα τέσσερα τελευταία χρόνια με τον τίτλο «Αναστοχάσου τη Νύχτα! – Rethink the Night!» θα συνοδεύσει φέτος το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μεταφέροντας τις δημιουργικές δραστηριότητές του στο μπαλκόνι του Πηλίου, τη Μακρινίτσα.

Με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης διοργανώνουν εκδήλωση, στις 28 Σεπτεμβρίου, µε θέμα «Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης: 30 χρόνια μετά».