40 προσφυγόπουλα σε σχολεία της Μαγνησίας

Γύρω στα 40 κατά μέσο όρο ανέρχονται τα προσφυγόπουλα που φοιτούν σε σχολεία της Μαγνησίας. Από διάφορες χώρες της Ασίας, της Αφρικής, αλλά από την Ουκρανία, προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική εκπαίδευση.

Μάλιστα για τα παιδιά του Δημοτικού φαίνεται ότι μπορούν σχετικά σύντομα να επικοινωνούν σε προφορικό επίπεδο την ελληνική γλώσσα.

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «SCHEME – Sustainable Codes and Holistic Environment for Minor migrants in Europe», με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Γεωργία Ανδρέου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώθηκε χθες στο αμφιθέατρο Σαράτση ημερίδα με τίτλο «Ανήλικοι Ασυνόδευτοι Πρόσφυγες: Δικαίωμα σε αξιοπρεπή υποδοχή, ζωή και εκπαίδευση».

Η κ. Ανδρέου στην αρχική της εισήγηση αναφέρθηκε στους στόχους του προγράμματος και στις παρεμβάσεις που υπήρξαν, όπως ήταν η ανάπτυξη τοπικών διεπιστημονικών παρατηρητηρίων με σκοπό την ανταλλαγή πρακτικών για την καλύτερη κατανόηση του μεταναστευτικού προφίλ των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο εκπαιδευτικός, συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων Βόλου κ. Δανιήλ Τσόβας μίλησε με θέμα «Η Εκπαίδευση προσφύγων στη Μαγνησία: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Ο ίδιος ανέφερε πως «ο αριθμός των προσφυγόπουλων που φοιτούν στα σχολεία του Νομού ποικίλλει ανά χρονική περίοδο. Στα σχολεία μεταβαίνουν ανήλικοι πρόσφυγες από τις τρεις δομές που λειτουργούν στον Νομό, του Μόζα, της Μακρινίτσας και της Αγριάς. Υπάρχουν έξι με επτά σχολικές μονάδες, όπως Δημοτικά, Γυμνάσια και ΕΠΑΛ που φοιτούν ανήλικοι πρόσφυγες. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φοίτησαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς έξι ανήλικοι πρόσφυγες σε τάξεις υποδοχής. Από την Ουκρανία έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις με τέσσερις μαθητές, ενώ πέρυσι ήταν περισσότεροι. Το 5ο Δημοτικό Βόλου φιλοξενεί ανήλικους πρόσφυγες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε 30-40 μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα».

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές μπορεί να φοιτήσουν στο Δημοτικό και ένα με δύο χρόνια, μέχρι συνήθως εκδικαστεί το αίτημα από τους γονείς τους για χορήγηση ασύλου και μετά να μετακινηθούν εκεί που επιθυμούν. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που φοίτησαν και τρία χρόνια. Μάλιστα στο Δημοτικό διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακολουθούν ανελλιπώς το μάθημα, κοινωνικοποιούνται και σταδιακά τουλάχιστον στον προφορικό λόγο μαθαίνουν να επικοινωνούν τα ελληνικά σε πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχουν προγράμματα διδακτικής στήριξης των παιδιών και εντός των εγκαταστάσεων του Μόζα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν αρκετοί μαθητές που εγγράφονται, αλλά υφίστανται και κάποιες δυσκολίες στην ένταξη λόγω της φύσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των μετακινήσεων των ανήλικων προσφύγων από Νομό σε Νομό, αλλά και της επιθυμίας τους να μετακινηθούν στο εξωτερικό. Είναι δηλαδή και ζήτημα κινήτρων».

Στην εγκατάσταση του Μόζα διαβούν οικογένειες που έχουν αιτηθεί ασύλου και αναμένουν την εκδίκαση.

Ο κ. Τσόβας σημείωσε πως υπάρχουν τα βιβλία για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, ενώ γίνονται και προσπάθειες για την αναβάθμιση του υποστηρικτικού διδακτικού υλικού.