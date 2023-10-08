22:41: Τα αποτελέσματα στους Δήμους της Μαγνησίας

Δήμος Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ [ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]2.250 38,75%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ]2.058 35,44%
ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ [ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]1.223 21,06%
ΤΣΟΓΚΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ]276 4,75%
Δήμος Αλοννήσου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ [ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ]160 59,04%
ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]111 40,96%
Δήμος Βόλου
ΜΠΕΟΣ [ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ]11.410 56,07%
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ]7.585 37,27%
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ]1.354 6,65%
Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ [ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]1.403 49,65%
ΣΑΜΑΡΑ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ]1.086 38,43%
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ–ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ]337 11,92%
Δήμος Νοτίου Πηλίου
ΜΙΤΖΙΚΟΣ [ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν.ΠΗΛΙΟΥ]1.231 52,83%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ [ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ]609 26,14%
ΣΩΛΗΝΗΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]298 12,79%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]109 4,68%
ΧΑΛΕΒΑΣ [ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΛΙΟ]83 3,56%
Δήμος Ρήγα Φεραίου
ΝΑΣΙΚΑΣ [ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ]1.710 55,29%
ΠΑΠΑΔΑΜ [ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ]1.317 42,58%
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ]66 2,13%
Δήμος Σκιάθου
ΤΖΟΥΜΑΣ [ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε! #μαζί]345 53,99%
ΠΑΣΧΑΛΗΣ [ΣΚΙΑΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ]271 42,41%
ΚΑΡΠΕΤΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ]23 3,60%
Δήμος Σκοπέλου
ΠΕΡΙΣΣΗΣ [το νησί μας πρώτα-δημιουργία ξανά]709 51,19%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ]460 33,21%
ΡΟΔΙΟΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ]216 15,60%