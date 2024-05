17χρονος σκότωσε με την Porsche του επιχειρηματία πατέρα του δύο 24χρονους – Τον «τιμώρησαν» με μια έκθεση 300 λέξεων

Οργή έχει προκαλέσει στην Ινδία η απόφαση δικαστηρίου που άφησε ελεύθερο 17χρονο που σκότωσε ένα ζευγάρι σε τροχαίο δυστύχημα με την Porsche του πατέρα του με τον όρο να… γράψει μια έκθεση για την οδική ασφάλεια!

Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή όταν ο 17χρονος γιος του επιχειρηματία Βασγκάλ Αγκαρουάλ παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με την Porsche τον 24χρονο Ανίς Αουντάγια και την επίσης 24χρονη Ασίνι Κόστα που επέβαιναν σε μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μεθυσμένος, είχε αναπτύξει ταχύτητα 200χλμ/ώρα τη στιγμή της φονικής παράσυρσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 17χρονος ήταν για βόλτα με φίλους του.

Η τρελή πορεία της Porsche με οδηγό τον 17χρονο σταμάτησε όταν το πολυτελές αυτοκίνητο έπεσε σε άλλα σταθμευμένα οχήματα. Αποτέλεσμα ήταν διερχόμενοι να τον ακινητοποιήσουν και να τον ξυλοκοπήσουν πριν να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Το δικαστήριο ανηλίκων στο οποίο οδηγήθηκε ο 17χρονος τον άφησε ελεύθερο με τον όρο να κάνει κοινωνική εργασία για 15 ημέρες και να γράψει έκθεση 300 λέξεων «για την επίδραση των τροχαίων ατυχημάτων και τη λύση τους».

Την Τρίτη αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία πατέρα του 17χρονου επειδή είχε δώσει το αυτοκίνητο στον ανήλικο, ο οποίος δεν είχε άδεια οδήγησης.

That's Vishal Agrawal, father of accused Vedant who crashed his Porsche into a bike & killed 2 young techies. Had hatched an escape plan to misdirect cops and evade arrest. Was arrested today in Chhatrapati Sambhajinagar & brought to Pune.#PuneAccident pic.twitter.com/2Ta2aE7nqG

— Urrmi (@Urrmi_) May 21, 2024