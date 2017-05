17χρονη Βολιώτισσα προκρίθηκε στους 24 χορευτές του «Sο you thing you can dance»

H 17χρονη Βολιώτισσα Σοφία Τζαβέλλου είναι μεταξύ των 24 χορευτών που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση της χορευτικής τηλεοπτικής εκπομπής «Sο you thing you can dance». Η 17χρονη Σοφία από τη σχολή dance studio Bόλου Νikki Critchlow ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη διαγωνιστική φάση με τα Bootcamp και πήρε το εισιτήριο για τα live shows.

