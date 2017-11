Το 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου στο πρόγραμμα eTwinning – Έλαβε δωρεάν ένα ρομπότ δαπέδου Bee-Bot

Μετά την πρόσκληση της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning για συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο “Creativity and digital competences in eTwinning projects for kindergarteners”, με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών και τη δημιουργία έργων, η Προϊσταμένη του 13ου Νηπιαγωγείου Βόλου Ευαγγελία Σδρούλια επιλέχθηκε να πάρει μέρος στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Νοεμβρίου 2017 στην Πάτρα.

Το Πανευρωπαϊκό συνέδριο eTwinning, αφορούσε νηπιαγωγούς που διδάσκουν την τρέχουσα σχολική χρονιά σε Νηπιαγωγεία της χώρας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning. Σε σχέση με την ελληνική συμμετοχή επιλέχθηκαν δέκα νηπιαγωγοί από όλη την Ελλάδα. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν οι: Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Νορβηγία, Λιθουανία, Μάλτα, Τσεχία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη και Σκόπια.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η εξεύρεση συνεργατών και η εγγραφή ενός έργου eTwinning. Στο πλαίσιο αυτό εγγράφηκε το έργο “3FG Getting to know each other” με συνεργαζόμενες χώρες για το 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου την Φιλανδία και τη Γαλλία.

Όπως τόνισε η κ. Σδρούλια, «πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ωστόσο, δεν είναι μόνο η εμπειρία που θα αποκομίσει η σχολική μας κοινότητα μέσα από μια τέτοιου είδους συνεργασία, αλλά και το γεγονός ότι το νηπιαγωγείο μας έλαβε δωρεάν ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Bee-Bot, ένα ειδικά κατασκευασμένο ρομπότ για να χρησιμοποιείται από μαθητές προσχολικής ηλικίας. Ο προγραμματισμός του γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω του (On-board) ώστε να μπορεί να κινείται με ακρίβεια στο χώρο».