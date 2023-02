Στην σκεπαστή αγορά Νεάπολης Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 15:15-16:45 Aίθουσα Εκδηλώσεων Agrothessaly η 13η Πανελλήνια έκθεση για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

«Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα»

Δρ Ελένη Βογιατζή -Καμβούκου

Καθηγήτρια ΑΦΦ Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας Διευθύντρια του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών

«Παρουσίαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Παρουσιάσεις Τεχνολογιών του ΠΘ»

Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαϊδης Υπεύθυνος ΓΜΤ/ΕΛΚΕ ΠΘ

«Αγροβολταικά και Θερμοκήπια . Η Περίπτωση REGAC».

Παπαϊωάννου Χρυσούλα

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΤμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

«Γεωργία Ακριβείας – Ένας τρόπος για την αύξηση της αποδοτικότητα της Ελληνικής γεωργίας»

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

«Η σύνδεση της Σύμπραξης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων INVEST με τη Γεωργία και το περιβάλλον»

Nicholas S. Samaras Professor Department of Digital Systems University of Thessaly

«Νέες Προκλήσεις στην Καλλιέργεια Ξηρών Καρπών».

Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Καθηγητής Δενδροκομίας Παν. Θεσσαλίας

τμ. Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας Δν/της Εργ. “Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB

“Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή: Αγροκλιματική ζωνοποίηση για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και δορυφορικές μεθοδολογιες γεωργίας ακριβείας για μείωση κατανάλωσης αρδευτικού νερού και λίπανσης”.

-Nicolas R. Dalezios, Ph.D.Professor of Agrometeorology-Remote Sensing

University of Thessaly and Member of the Greek Agricultural Academy