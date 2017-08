1300 προσφυγόπουλα από το 2008 έως σήμερα στο Κέντρο Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου

Περισσότερα από 1300 προσφυγόπουλα έχει φιλοξενήσει από το 2008 μέχρι σήμερα το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου, το οποίο λειτουργεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης στην Αγριά, με μέγιστη δυναμική φιλοξενίας 48 ατόμων.

Το πρόγραμμα προσφέρει προστατευμένο περιβάλλον σε ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία της οικογένειας τους, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει, πέραν της κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης, ισότιμη πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη, νοσηλευτική Φροντίδα, νομική Συνδρομή, υπηρεσίες Διερμηνείας, διαπολιτισμικές Δράσεις, αθλητικές Δραστηριότητες και εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας.

Μέχρι σήμερα το κέντρο του Βόλου έχει υποδεχτεί και φιλοξενήσει, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό πάνω από 1.300 ανήλικους πρόσφυγες και ο Ερυθρός Σταυρός τονίζει ότι απώτερος στόχος της δομής είναι οι φιλοξενούμενοι να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την αυτονόμησή τους μετά την ενηλικίωση.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μένοντας πιστός στις αξίες και τα ιδεώδη που συνοδεύουν το ανθρωπιστικό του έργο, από την ίδρυση του το 1877 έως και τις ημέρες μας, θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να στηρίζει όλους όσοι έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως των στοιχείων της ταυτότητά τους, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δομή φιλοξενίας λειτουργεί με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECHO/ European Union Civil Protection and Humanitarian Aid) στο πλαίσιο του προγράμματος «Multi-sectoral assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.