1300 ανιχνευτές στο Βόλο για την 35η ΠΑΠΕ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Η 35η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, θα φιλοξενηθεί στον Βόλο από την Πέμπτη 2 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 5 Μαΐου 2019.

Θα συμμετέχουν 1300 έφηβοι από όλες τις πόλεις της Ελλάδος και αναμένεται να είναι η πολυπληθέστερη ΠΑΠΕ στην ιστορία διεξαγωγής της. Νέοι κι νέες από κάθε μέρος της χώρας μας θα είναι εδώ για να αναδείξουν τον ελληνικό κι ευρωπαϊκό πολιτισμό συμμετέχοντας 21 μουσικά συγκροτήματα στη σκηνή του Μελίνα Μερκούρη, προβάλλοντας 40 ταινίες μικρού μήκους και 37 spot Κοινωνικού μηνύματος, παρουσιάζοντας 12 θεατρικά έργα και 20 χορευτικές παραστάσεις, στην Πλατεία Πανεπιστημίου θα στηθεί η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφίας 500 φωτογραφίες μέσα από τα στιγμιότυπα της προσκοπικής ζωής, της φύσης και του κάλλους, έκθεση Κόμιξ – Σκίτσου – Γελοιογραφίας και θα αναγνωστούν 23 λογοτεχνικά κείμενα (πεζογραφίας και ποίησης).

Τι είναι ΠΑΠΕ;

ΠΑΠΕ σημαίνει Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση. Πρόκειται λοιπόν για μια πανελλήνια δράση πολιτιστικού περιεχομένου για Ανιχνευτές (κλάδος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων- εφηβικής ηλικίας).

Ποιος ο στόχος της;

Μέσω της ΠΑΠΕ Κοινότητες Ανιχνευτών απ’ όλη την Ελλάδα μπορούν να συναντηθούν και να παρουσιάσουν τις Έρευνές τους, και οι Ανιχνευτές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν νέους φίλους, και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Παράλληλα, οι Ανιχνευτές μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς πολιτιστικού περιεχομένου.

Πώς ξεκίνησε;

Η πρώτη Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 1983, με σκοπό Κοινότητες απ’ όλη την Ελλάδα να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε κοινό βήμα τις Έρευνές τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή. Ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή εγχείρημα που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Πολλές πόλεις της Ελλάδος υποδέχτηκαν την ΠΑΠΕ και ήρθε η σειρά μας, ξεπερνώντας τον αναμενόμενο αριθμό συμμετοχών από τις προηγούμενες.

Οι Ανιχνευτές καλούνται να παρουσιάσουν «Πρωτογενή Έρευνα»

Η έρευνα που θα παρουσιασθεί στην Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, θα πρέπει να είναι πρωτογενής και να ανήκει σε μία από τις 3 γενικές κατηγορίες:

Κοινωνία Πολιτισμός Περιβάλλον (Πράσινη Έρευνα)

Το αντικείμενο της Έρευνάς της επιλέγεται από τα παιδιά και με τη βοήθεια του διαδίκτυου, της βιβλιογραφίας, με έτοιμο οπτικό υλικό κ.α. ξεκινούν τις εργασίες και επιλέγουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν (φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, δημοσιογραφικό κασσετοφωνάκι, ερωτηματολόγια κλπ), βρίσκουν τους ανθρώπους που θα προσφέρουν στην Κοινότητα έγκυρη πληροφόρηση για το θέμα τους (ειδικοί, επαγγελματίες, ερευνητές, άτομα που βιώνουν την κατάσταση) και υλοποιούν την έρευνα (συνεντεύξεις, αποτυπώσεις, καταγραφές απευθείας από την πηγή)

Η κάθε παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

• Η μορφή και ο τρόπος παρουσίασης είναι ελεύθερα και μπορούν να περιλαμβάνουν αφήγηση, προβολή φωτογραφιών, προβολήvideo, ζωντανό χορευτικό κλπ.

Οι Ανιχνευτές καλούνται να συμμετέχουν σε :

Διαγωνισμό Spot Κοινωνικού μηνύματος «Βιώσιμες Γειτονιές: Αυτενεργώ»

Το συγκεκριμένο θέμα πέρα από την παιδαγωγική και κοινωνική του διάσταση, καλύπτει έναν από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που εστιάζει στις «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες». Ενημερωτικά, οι Έλληνες Πρόσκοποι συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση «Scouts4SDGs» της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (WOSM), η οποία στοχεύει στην υλοποίηση, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούνται Πρόσκοποι, δύο εκατομμυρίων τοπικών δράσεων κοινωνικής προσφοράς και τριών δισεκατομμυρίων ωρών εθελοντικής υπηρεσίας για την επίτευξη των 17 στόχων, έως το έτος 2030.

Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους

Ίσως το δρώμενο με τη μεγαλύτερη προσμονή κάθε χρόνο! Κοινότητες από όλη την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν μία ταινία μικρού μήκους, με μέγιστη διάρκεια τα 10 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους. Ο τίτλος και το σενάριο δεν είναι συγκεκριμένα αλλά επιλέγονται από τους Ανιχνευτές. Αντίστοιχα, οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν τη σκηνοθεσία, να παίξουν ως ηθοποιοί και, φυσικά, να φροντίσουν για τα γυρίσματα, το μοντάζ κ.λπ.

Ένα όμορφο project, για κάθε Κοινότητα! Η κάθε ταινία φέρει την προσωπική υπογραφή των Ανιχνευτών και έρχεται να διαγωνιστεί σε σενάριο, ευρηματικότητα αλλά και στη δύναμη των μηνυμάτων που περνάει, με κριτές το ίδιο το κοινό, Εφήβους από όλη την Ελλάδα. Ανάλογα με τον αριθμό των ταινιών, η οργανωτική επιτροπή της ΠΑΠΕ μπορεί να θεσπίσει και δεύτερο φεστιβάλ, στα πλαίσια της διοργάνωσης. Όσο για την κορύφωση, έρχεται την τελευταία βραδιά, με την απονομή των Όσκαρ!

Συγκεκριμένα, όλες οι ταινίες διαγωνίζονται και, αναλόγως, βραβεύονται με τα ακόλουθα βραβεία: 1. Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας 2. Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας 3. Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου 4. Όσκαρ Α Αντρικού Ρόλου 5. Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου 6. Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ 7. Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης

Διαγωνισμό χορού

Latin/Ευρωπαϊκός: Cha cha , Rumba, Samba, Salsa, Mambo , Rock & roll, Waltz, Tango, Frox trot, Bachata, Paso doble, Marenge κτλ

Hip hop: R&B, Break dance

Παραδοσιακός χορός

Κλασικός χορός

Μοντέρνος χορός: Σύγχρονος, Jazz

Μουσικά συγκροτήματα

Γνωστή και ως Απολλώνια τέχνη, η μουσική παίρνει το όνομά της από τις εννέα Μούσες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης, ο διαγωνισμός μουσικών συγκροτημάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δρώμενα και γεμίζει δημιουργικά μία ολόκληρη βραδιά. Μικρά μουσικά σχήματα και συγκροτήματα, αποτελούμενα από εφήβους ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα για να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους μπροστά στο κοινό.

Από παραδοσιακά τραγούδια μέχρι ροκ και από έντεχνα μέχρι ξένα, το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τα πάντα και καταφέρνει να μεταφέρει έναν ηλεκτρισμό που ξεσηκώνει το ακροατήριο. Για μία ακόμα φορά, οι μουσικές ανησυχίες των συμμετεχόντων βρίσκουν εύφορο πεδίο να αναπτυχθούν, εκφράζοντας συναισθήματα, ανάγκες, βιώματα και κάθε τι θέλουν να μοιραστούν με συνομηλίκους τους από όλη την Ελλάδα.

Διαγωνισμός φωτογραφίας

Λένε πως μία εικόνα αντιστοιχεί σε χίλιες λέξεις. Ως μέσο έκφρασης, μπορεί να αποτυπώσει τον ψυχισμό, τα συναισθήματα, την οπτική αυτού που καλείται να αποτυπώσει τη στιγμή στην αιωνιότητα. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας, στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης. Δίνει τη δυνατότητα στον έφηβο να μοιραστεί το έργο του με το κοινό. Όχι μόνο με τους συμμετέχοντες στη δράση αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό, καθώς η ίδια η έκθεση είναι ανοικτή προς όλους σε δημόσιο χώρο στην Πλατεία Πανεπιστημίου.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, Τοπίο, Πρόσωπα, Η πόλη μου και Ανιχνευτική Δράση. Ασπρόμαυρες ή έγχρωμες οι εικόνες πολλές φορές μεταφέρουν δυνατά μηνύματα και κρύβουν τη δική τους ιστορία.

Ο διαγωνισμός Κόμιξ – Σκίτσου – Γελοιογραφίας

Ο διαγωνισμός αυτός ενισχύει την τάση των ανιχνευτών να αποτυπώνουν στο χαρτί τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες είτε σε σκίτσο και γελοιογραφία είτε σε μορφή κόμικς.

Διαγωνισμός Κόμικς – Σκίτσου – Γελοιογραφίας Ανιχνευτών

• Ο διαγωνισμός Κόμικς – Σκίτσου – Γελοιογραφίας είναι ατομικός.

• Κάθε ανιχνευτής μπορεί να συμμετάσχει με 1 – 3 έργα σε κάθε μία από τις 3 ( τρείς ) κατηγορίες.

• Το θέμα για όλες τις κατηγορίες είναι ελεύθερο.

• Τα έργα μπορεί να είναι είτε έγχρωμα είτε ασπρόμαυρα. Όλες οι τεχνικές είναι δεκτές.

Διαγωνισμός Λογοτεχνίας – Ποίησης

Ο Διαγωνισμός λογοτεχνίας και ποίησης ενισχύει την τάση των ανιχνευτών που εκφράζονται με το τρόπο … γραπτό. Περιμένουμε τις γραπτές σας …απεικονίσεις!

Διαγωνισμός Λογοτεχνίας – Ποίησης Ανιχνευτών

• Ο διαγωνισμός Λογοτεχνίας – Ποίησης είναι ατομικός.

• Κάθε ανιχνευτής μπορεί να συμμετάσχει με 1 έργο σε κάθε μία από τις 2 (δυο) κατηγορίες.

• Το θέμα για όλες τις κατηγορίες είναι ελεύθερο.

• Τα έργα μπορεί να είναι μέχρι 1000 λέξεις

Τέλος, για πρώτη φορά το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα ανοίξει την ενότητα PRISMA, μια κοινότητα ανθρώπων με «ανήσυχο πνεύμα»…

Άνθρωποι που μοιράζονται την εμπειρία τους με τους νέους. Άνθρωποι που έχουν βιώσει την ισχύ που έχουν οι ιδέες ως φορέας αλλαγής νοοτροπιών και στερεοτύπων. Άνθρωποι που μας συμπαρασέρνουν σε ένα ταξίδι γεμάτο έμπνευση και κίνητρα, με αφετηρία αλλά και προορισμό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Η λέξη «πρίσμα» παραπέμπει στη διεύρυνση της οπτικής μας και περιγράφει επακριβώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή την εκδήλωση: να φέρουμε κοντά στους εφήβους ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα μοιραστούν μαζί τους ιστορίες, προσωπικές εμπειρίες και δοκιμασίες, που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία τους και τους έχουν οδηγήσει στην αλλαγή. Θα δοθεί βήμα σε ομιλητές και ομιλήτριες από ετερόκλητα περιβάλλοντα, που το προσωπικό τους ταξίδι και οι ιδέες τους θα αποτελέσουν τροφή για σκέψη και θα προκαλέσουν έναν παραγωγικό προβληματισμό.

Με δεδομένο ότι η 35η Π.Α.Π.Ε. είναι αφιερωμένη στην θεματική της Ατζέντας 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι ομιλίες των προσκεκλημένων στην εναρκτήρια εκδήλωση του prisma θα συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένους στόχους.

Οι ομιλητές του prisma

Paul Efmorfidis, ιδρυτής Cocomat

π. Αθηναγόρας Λουκατάρης, Φάρος του Κόσμου

Φίλια Μητρομάρα, Δημοσιογράφος

Δημήτρης Μπουφίδης, φοιτητής Bioengineering & πρώην Aνιχνευτής

Αλέξανδρος Παπανδρέου, CEO & founder «Learning out of the box» και Πρόεδρος Χαρισμάθειας

Afzal Hozinze, ασυνόδευτος πρόσφυγας – The Home Project

Το prisma θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαϊου 2019, στις 18.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Βόλου και πέραν των 1.300 Προσκόπων, θα παρευρεθούν και μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.