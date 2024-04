12χρονος ο δράστης των πυροβολισμών σε σχολείο της Φινλανδίας – Τρεις μαθητές τραυματίστηκαν

Δώδεκα ετών είναι ο δράστης που σήμερα το πρωί πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις συνομήλικους συμμαθητές του σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας και κατόπιν συνελήφθη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς προμηθεύτηκε ο ανήλικος το όπλο. «Ο άμεσος κίνδυνος έχει λήξει», δήλωσε στο Reuters η διευθύντρια του σχολείου Σάρι Λάσιλα, η οποία αρνήθηκε να διευκρινίσει περαιτέρω για το περιστατικό.

Three 12 year old children have been shot and wounded in a shooting at a school in Finland.

A student, who is also 12 years old, has been arrested.

Sky's @rachaelvenables has the latest.https://t.co/G0ERplCwma

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/y19JqOSGED

— Sky News (@SkyNews) April 2, 2024