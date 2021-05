Οι pinezas εκπλήσσουν ξανά με την εφαρμογή All We Need is You- Νέα μέθοδος για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Μια ομάδα δημιουργικών νέων μηχανικών και προγραμματιστών κρύβεται πίσω από την εφαρμογή Pineza. Κάθε ένας από τους τέσσερις νεαρούς μηχανικούς και προγραμματιστές ζει σε διαφορετική πόλη – ακόμη και πριν από τον κορωνοϊό και η εργασία από απόσταση ήταν γι’ αυτούς καθημερινότητα. Κάπως έτσι, κατάφεραν να αναπτύξουν τον πρώτο δυναμικό χάρτη που κατανέμει τα περιστατικά κορωνοϊού στις πόλεις της Ελλάδας. Στόχος η ενημέρωση, η πρόληψη και, εν τέλει, η δημόσια ασφάλεια. Τους αρέσει να συνδυάζουν την τεχνολογία με την προσφορά και έρχονται ώρα με ένα εντελώς καινοτόμο και πολύ μεγαλύτερο έργο. Το έργο λέγεται All We Need is You και αυτές τις μέρες τρέχουν την πιο ιδιαίτερη φιλανθρωπική ενέργεια με την συμβολή του Γιώργου Κοψιδά.

Αλλά τι ακριβώς είναι το All We Need is You – AWNY; Η ομάδα προτείνει μια νέα μέθοδο φιλανθρωπίας η οποία συνδυάζει τη δύναμη των πολλών για τη βοήθεια των

λίγων. Ο στόχος της προσπάθειας είναι απλός και συγκεκριμένος: να

συλλέγονται χρήματα, από οποιονδήποτε δύναται να βοηθήσει για έναν καλό σκοπό, και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε γνωστούς, και αποδεδειγμένα ικανούς,

ΜΚΟ ώστε να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. Ποιο είναι το κίνητρο; Η crowdfunding φιλανθρωπία του All We Νeed Is You είναι απλή και βασίζεται σε μια ιδέα: Ο κόσμος θέλει να έρχεται σε επαφή με τον αγαπημένο ή αγαπημένη του celebrity. Με αυτήν την ιδέα έχουν σχεδιάσει μια πλατφόρμα η οποία σηκώνει «αγώνες» χρηματοδότησης, τα δικά τους «Races», για

φιλανθρωπικούς σκοπούς με τέσσερα χαρακτηριστικά:

-Ανακοινώνεται ένας Race και ο σκοπός του, η ΜΚΟ και το ποσό που χρειάζεται για μια φιλανθρωπία, και η ημερομηνία

λήξης του.

-Οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να πάρε μέρος στο Race λαμβάνοντας έτσι μέρος σε

μια κλήρωση.

– Το κάθε Race υποστηρίζεται επικοινωνιακά από έναν celebrity που θέλει να συμμετέχει, ο οποίος θα παρέχει ένα μη-χρηματικό έπαθλο στον πιθανό νικητή της κλήρωσης (ένα αυτόγραφο, τον τελευταίο του δίσκο πριν βγει στην αγορά, έναν καφέ μαζί του, κλπ).

-Στο τέλος του Race (μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης), και εφόσον μαζευτεί το ποσό/στόχος, γίνεται η κλήρωση και

αναδεικνύεται ο νικητής. Μπορείτε να δείτε και να πλοηγηθείτε στην

πλατφόρμα: https://www.allweneedisyou.com/

Σήμερα τρέχουν το πρώτο Race με celebrity τον Γιώργο Κοψιδά, και το έπαθλο της κλήρωσης θα είναι ένας καφές γνωριμίας του Κοψιδά με τον νικητή.