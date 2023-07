10χρονος «δηλητηριάστηκε» αφού ήπιε έξι μπουκάλια νερό σε μια ώρα

Στο νοσοκομείο για νοσηλεία κατέληξε ένα 10χρονο αγόρι από τη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ το οποίο «δηλητηριάστηκε» αφού ήπιε μεγάλη ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τους γονείς του η περιπέτεια για τον 10χρονο Ρέι Τζόρνταν ξεκίνησε ενώ έπαιζε με φίλους του το Σαββατοκύριακο.

«Έτρεχε έξω με τα ξαδέρφια του και έπαιζαν. Έκαναν κύκλους γύρω από το σπίτι, έκαναν άλματα στο τραμπολίνο. Κάποια στιγμή ο Ρέι μπήκε στο σπίτι για να πιεί νερό. Αυτό που δεν ξέραμε τότε ήταν πόσο νερό ήπιε» δήλωσε η μητέρα του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως αποδείχθηκε μέσα σε μια ώρα – από τις 20:30 το βράδυ μέχρι τις 21:30 – ο 10χρονος ίχε πιεί έξι μπουκάλια νερό. «Στις 22:30 ο Ρέι δεν μπορούσε να ελέγξει το κεφάλι του, τα χέρια του, τίποτα. Ήταν σαν είχαν “κλείσει” οι κινητικές δυνατότητές του. Έμοιαζε σαν να είχε κάνει ναρκωτικά ή να είχε πιει αλκοόλ» δήλωσε ο πατέρας του.

10-year-old ends up in SC hospital after drinking 6 bottles of water in 1 hour

Μετά την μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο μικρός Ρέι είχε υποστεί «δηλητηρίαση» με νερό καθώς οι δείκτες του νατρίου στο αίμα ήταν πολύ χαμηλοί, δείγμα ότι είχαν υποστεί ζημιά τα νεφρά του.

«Αυτό που έκαναν ήταν να του δώσουν διουρητικά φάρμακα για να αποβάλει όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά που πίεζαν τον εγκέφαλό του και γι’ αυτό, όπως μας είπαν, πονούσε το κεφάλι του» είπε η μητέρα του 10χρονου.

Μετά από 8 ώρες θεραπείας με νάτριο και κάλιο για να ρυθμιστεί το αίμα του 10χρονου ο Ρέι «ξαφνικά ξύπνησε, ζήτησε φαγητό και μας ρώταγε “πού είμαι; τι συνέβη;» πρόσθεσε η ίδια.

Ευτυχώς ο μικρός Ρέι έχει πλέον αναρρώσει πλήρως χωρίς να του έχει μείνει κάποιο πρόβλημα από την περιπέτεια υγείας που είχε.

Πηγή:protothema