Τζορτζ Μάικλ: Ο θάνατός του σφραγίζει μια τραγική χρονιά για τη μουσική

O θάνατος του βρετανού σταρ της ποπ Τζορτζ Μάικλ χθες, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έρχεται να κλείσει μια τραγική χρονιά 2016 για τη μουσική μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Μπόουι και του Πρινς, μεταξύ άλλων.

Ντέιβιντ Μπόουι: Το ίνδαλμα της γκλαμ-ροκ βύθισε στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του πεθαίνοντας στις 10 Ιανουαρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του τελευταίου του δίσκου «Blackstar» την ημέρα των 69ων γενεθλίων του. Πρωτοπόρος και δημιουργικός μέχρι τον θάνατο του, ο Μπόουι υπέφερε από καρκίνο αλλά μόνο οι οικείοι του ήξεραν τη μάχη που έδινε κατά της νόσου.

Γκλεν Φρέι: Συνιδρυτής και αρχηγός του αμερικανικού συγκροτήματος Eagles πεθαίνει στις 18 Ιανουαρίου, σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από χρόνια αρρώστιας. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Hotel California», οι Eagles ήταν μεταξύ των συγκροτημάτων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της αμερικανικής ροκ.

Πολ Κάντνερ: Συνιδρυτής και εμπνευστής του ροκ συγκροτήματος Jefferson Airplane, του οποίου η ψυχεδελική μουσική ήταν κάτι σαν φυσική μουσική υπόκρουση στη δεκαετία του 1960 και στην εποχή των χίπις. Ο Κάντνερ πεθαίνει στις 28 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, από καρδιακή προσβολή.

Μορίς Γουάιτ: Ιδρυτής του συγκροτήματος Earth, Wind & Fire είχε συνθέσει μικρά υπέροχα ποπ κομμάτια εμπνευσμένα από τη φανκ.

Το συγκρότημα συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που είχαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της μουσικής. Ήταν αναμφίβολα το πρώτο αφρο-αμερικανικό συγκρότημα που είχε μεγάλη απήχηση στο λευκό κοινό. Ο Μορίς Γουάιτ πέθανε σε ηλικία 74 ετών στις 4 Φεβρουαρίου, αφού βασανίστηκε πολλά χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον.

Κιθ ‘Εμερσον και Γκρεγκ Λέικ: Ο ‘Εμερσον, ένας από τους πρωτοπόρους του συνθεσάιζερ στη ροκ μουσική, αυτοκτονεί στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, στις 11 Μαρτίου. Ο μπασίστας και τραγουδιστής Γκρεγκ Λέικ αλλά και φίλος του στο συγκρότημα Emerson, Lake & Palmer, στο κορυφαίο τρίο της progressif rock, πεθαίνει από καρκίνο, εννέα μήνες αργότερα, στις 7 Δεκεμβρίου σε ηλικία 69 ετών, στο Λονδίνο.

Ο Φιφ Ντάογκ, ο ράπερ του A Tribe Called Quest, ενός συγκροτήματος που έφερε νέα καλλιτεχνική αίσθηση στη χιπ-χοπ, πέθανε στις 22 Μαρτίου σε ηλικία 45 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον διαβήτη.

Μερλ Χάγκαρντ: Θρύλος της κάντρι μουσικής, που αυτοαποκαλείτο «παράνομος», διηγείτο με τη φωνή του τη ζωή των χαρακτηριστικών απομονωμένων συντηρητικών της δεκαετίας του 1960 Πέθανε στις 6 Απριλίου, την ημέρα των 79ων γενεθλίων του.

Πρινς: Καλλιτέχνης από αυτούς που σημάδεψαν τη δεκαετία του 1980, κυρίως με το τραγούδι του «Purple Rain». Το παιδί από τη Μινεάπολη πέθανε στις 21 Απριλίου σε ηλικία 57 ετών στην κατοικία-στούντιο του στο Paisley Park στη Μινεσότα από υπερβολική δόση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Ο Πρινς που είχε διασώσει μια αισθησιακή φανκ, ήταν παραγωγικός ως μουσικός αλλά ταυτόχρονα εσωστρεφής ως προσωπικότητα.

Λέοναρντ Κοέν: Ποιητής και τραγουδιστής, οι μελωδίες του για την αγάπη και την πνευματικότητα του είχαν χαρίσει ένα ακράδαντα πιστό κοινό. Πέθανε στις 7 Νοεμβρίου σε ηλικία 82 ετών στο Μόντρεαλ. Η ταφή του έγινε σε πολύ στενό κύκλο, πριν ακόμη η οικογένειά του ανακοινώσει τον θάνατό του. Όπως ο Μπόουι, ο Καναδός με την τραχιά φωνή μόλις είχε ολοκληρώσει τον τελευταίο του δίσκο, «You Want It Darker», επιλέγοντας έναν τίτλο που προοιώνιζε το τέλος.

Σάρον Τζόουνς: Τραγουδίστρια της σόουλ και της φανκ, ο θηλυκός Τζέιμς Μπράουν όπως την αποκαλούσαν, είχε αργήσει να γίνει διάσημη. Πέθανε στις 18 Νοεμβρίου από καρκίνο σε ηλικία 60 ετών.

Ρικ Παρφίτ: κιθαρίστας του βρετανικού συγκροτήματος της ροκ Status Quo, διάσημος κυρίως για το τραγούδι του «In the Army Now». Πέθανε στις 24 Δεκεμβρίου σε ηλικία 68 χρονών από επιπλοκές μιας λοίμωξης. Έπειτα από πολλά προβλήματα υγείας που είχε στο παρελθόν, σκόπευε να αρχίσει σόλο καριέρα και να κυκλοφορήσει ένα δίσκο το 2017.

Τζορτζ Μάικλ: Πρώην αρχηγός του ποπ ντούο Wham! στη δεκαετία του 1980. Ο βρετανός καλλιτέχνης ακολούθησε στη συνέχεια μια λαμπρή σόλο καριέρα. Ο συνθέτης του «Careless Whisper» που είχε μονοπωλήσει αρκετές φορές τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τα προβλήματα υγείας του, πέθανε στο σπίτι του στο Λονδίνο ανήμερα τα Χριστούγεννα στα 53 του χρόνια.

Πηγή: Έθνος