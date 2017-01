Όπερα «Ναμπούκο» του Βέρντι στο «Αχίλλειον»

Το βραβευμένο πρόγραμμα «The MET: Live in HD» που εξασφάλισε για πέμπτη χρονιά η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζεται με τη θρυλική παράσταση «Ναμπούκα» και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 στις 19.55 σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη και τη Μετροπόλιταν Όπερα, στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον στην οδό Κουμουνδούρου & Ιάσονος.

Ο θρυλικός Placido Domingo πρωταγωνιστεί σε μια σπάνια παραγωγή τής Met, το κορυφαίο δράμα «Ναμπούκο» του Verdi. Η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό του «The Met:Live in HD», το οποίο θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει στις συνεργαζόμενες αίθουσες του δικτύου του Ομίλου Antenna, το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 στις 19:55.

Ο μουσικός διευθυντής της Met James Levine διευθύνει το πρώιμο δράμα του Verdi που εξελίσσεται στην Αρχαία Βαβυλώνα, με τον Placido Domingo να προσθέτει έναν νέο ρόλο στο ρεπερτόριό του ως ο ομώνυμος χαρακτήρας. Η Liudmyla Monastyrska ερμηνεύει τον δυναμικό ρόλο της Αβιγαλής, της αποφασιστικής κόρης του Ναμπούκο με την Jamie Barton ως Φενένα, τον Russell Thomas ως Ισμαήλ και τον Dmitri Belosselskiy ως Προφήτη Ζαχαρία, τον ρόλο με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη Met το 2011.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του λυρικού αυτού αριστουργήματος, που καθιέρωσε τον 28χρονο Verdi ως κορυφαίο συνθέτη, έγινε στη Σκάλα του Μιλάνου το 1842. Πρόκειται για την ιστορία της πτώσης της Αρχαίας Ιερουσαλήμ στα χέρια του Βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονόσορα (Ναμπούκο). Η μοναδική μελωδία του πασίγνωστου «Va, pensiero», το οποίο ερμηνεύει ο Χορός των Εβραίων σκλάβων, ενέπνευσε στο Ιταλικό Έθνος τις προσδοκίες για απελευθέρωση και αποτελεί από τότε τον «Εθνικό Ύμνο» των επαναστατών.

Για ακόμη μία χρονιά συνεχίζεται με νέες παραγωγές το βραβευμένο πρόγραμμα «The Met: Live in HD» που συνδέει απευθείας τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης με 70 χώρες σε έξι ηπείρους. Τη μεγάλη αυτή συνεργασία με τη Μetropolitan Opera της Νέας Υόρκης εξασφάλισε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ για την Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέροντας στους φίλους της όπερας ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θέαμα, με την υπογραφή των πιο καταξιωμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας λυρικής σκηνής. Στην πόλη του Βόλου ανανεώθηκε και πάλι η συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ από τον Δήμο Βόλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Η συμφωνία αυτή και η φετινή συνεργασία δίνει και πάλι την ευκαιρία στους φίλους της όπερας στην πόλη, αλλά και από τις γειτονικές πόλεις -ένα ειδικό κοινό φιλοτέχνων- να απολαύσουν αριστουργήματα της όπερας.

Πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων στον «Δίαυλο», τηλ. 2421033692, Τοπάλη 14.

Μπορείτε να απολαύσετε την παράσταση «Ναμπούκο» σε ζωντανή μετάδοση από το Lincoln Center της Metropolitan Opera σε μια από τις αίθουσες προβολής της Met στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι συνεργαζόμενες αίθουσες του δικτύου του Ομίλου Antenna καλύπτουν γεωγραφικά όλη την επικράτεια και αποτελούν τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού σε κάθε πόλη, μεταξύ αυτών το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αλλά και άλλοι χώροι προβολών στις πόλεις Μυτιλήνη, Πάτρα, Καστοριά, Χανιά, Κέρκυρα, Χίος, Αγρίνιο, Άγιος Νικόλαος.

Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος της Μet, από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα, είναι ο Όμιλος Μυτιληναίος. Φέτος τις προβολές της Met Opera στην Ελλάδα υποστηρίζει και η Τράπεζα Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων επισκεφθείτε το www.metingreece.com.