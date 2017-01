Μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου η έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Κόρδη στη Μακρινίτσα

Μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2016, θα παραμείνει σε λειτουργία η έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Κόρδη, που διοργανώνει ο Φορέας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, «Μαγνήτων Κιβωτός – για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας και τον Χώρο Τέχνης «δ».

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, παρουσία του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού και προέδρου της «Μαγνήτων Κιβωτού», κ. Ιγνατίου. Τον καλλιτέχνη παρουσίασε ο Γιάννης Σκοτεινιώτης, συντηρητής έργων τέχνης. Την έκθεση επισκέφθηκε πλήθος φιλότεχνων επισκεπτών της Μακρινίτσας, αυτές τις γιορτινές ημέρες και έτσι κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει για μια εβδομάδα ακόμη.

Την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου, με τη λήξη της έκθεσης, θα είναι στην Μακρινίτσα, στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ο Γιώργος Κόρδης, που θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με όσους επισκεφθούν την ημέρα αυτή την έκθεση.

Στην έκθεση, παρουσιάζονται οι καρποί μιας πλούσιας ζωγραφικής παράδοσης, ιδωμένης από μια διαφορετική, μεταμοντέρνα οπτική.

Η έκθεση πραγματοποιείται στον θαυμάσιο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου και την ολόθερμη στήριξη της Διευθύντριας Ματούλας Μακέλη, που πρόθυμα δέχτηκε τη φιλοξενία των έργων του Γιώργου Κόρδη καθόλη τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών, μια περιόδου με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα για την Μακρινίτσα.



Ο Γιώργος Κόρδης είναι ένας πραγματικός δημιουργός που αντλεί την έμπνευσή του από τους Βυζαντινούς εκπροσώπους και δίνει μια άλλη διάσταση στη βυζαντινή εικαστική παράδοση. Με τον τρόπο αυτό η ζωγραφική του αποκτά μια ιδιαίτερη θέση στην σύγχρονη εικονογραφία και ξεχωρίζει για το ζωγραφικό του ιδίωμα.

Ο Γιώργος Κόρδης γεννήθηκε στη Μακρυρράχη Φθιώτιδας το 1956. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975-1979), ενώ παράλληλα έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής και βυζαντινής εικονογραφίας. Μελέτησε συστηματικά την ιστορία και αισθητική της βυζαντινής ζωγραφικής και από το 2003 είναι στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στις Καλές Τέχνες στη Βοστόνη των ΗΠΑ (School of the Museum of Fine Arts of Boston, 1987-1989). Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, μαθήτευσε κοντά στο μεγάλο Έλληνα χαράκτη Φώτη Μαστιχιάδη, που τον μύησε στον κόσμο της χαρακτικής τέχνης και κυρίως της χαλκογραφίας. Από το 1993 ως το 1997 προσέγγισε εικονογραφικά τα λογοτεχνικά κείμενα του Αλ. Παπαδιαμάντη και άλλων Ελλήνων λογοτεχνών (Κόντογλου, Καρκαβίτσα, Μωραϊτίδη), καθώς και λαϊκά παραμύθια της Κύπρου. Παράλληλα ασχολήθηκε με την έκδοση συλλεκτικών βιβλίων. Από το 1990 ασχολείται συστηματικά με τη διδασκαλία της βυζαντινής ζωγραφικής οργανώνοντας σειρές μαθημάτων και καλοκαιρινά σεμινάρια.

Ο Γιώργος Κόρδης, Ζωγράφος- Αγιογράφος- Πανεπιστημιακός, εδώ και αρκετό καιρό εργάζεται στην Αμερική και σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχει αναλάβει την αγιογράφηση Ορθόδοξων Ναών. Όπως έχει πει ο ίδιος, στην Αμερική υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη Εικονογραφία, ακόμη και από τα άλλα δόγματα, τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες. Παράλληλα, διοργανώνονται για το κοινό, διαλέξεις, σεμινάρια, καθώς και άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, για να γνωρίσει καλύτερα το αμερικανικό κοινό την τέχνη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.