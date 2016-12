«Λύγισε» στη σκηνή ο Έλτον Τζον για τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ

Συναισθηματικά φορτισμένος από τον θάνατο του φίλου και συνεργάτη του Τζορτζ Μάικλ, εμφανίστηκε ο Έλτον Τζον σε συναυλία που έδωσε στο Λας Βέγκας. Ο Βρετανός μουσικός, «λύγισε» όταν ερμήνευσε το «Don’t Let the Sun Go Down on Me», που είχε τραγουδήσει μαζί με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1990.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Έλτον Τζον είπε στους θαυμαστές του, που είχαν κατακλύσει τον χώρο της συναυλίας: «το μόνο που εύχομαι είναι να ήταν ο Τζορτζ, εδώ, ώστε να το τραγουδήσουμε μαζί».

Αμέσως μετά, γύρισε την πλάτη του στο κοινό, άρχισε να τρέμει και φάνηκε να ξεσπάει σε κλάματα, σύμφωνα με παριστάμενους στη συναυλία. Μάλιστα, χρειάστηκε να τον προσεγγίσει ένα μέλος της μπάντας προκειμένου να βρει τη δύναμη και να συνεχίσει την παράσταση.

Θαυμαστής του Έλτον Τζον είπε στην DailyMail «ήμασταν εκατοντάδες με δάκρυα στα μάτια και η σκηνή ήταν συναισθηματικά φορτισμένη».

Ο Βρετανός τραγουδιστής αναμένεται να τραγουδήσει κατά τη διάρκεια της κηδείας του Τζορτζ Μάικλ, που θα γίνει σε κοιμητήριο στο Λονδίνο. Ο ίδιος, όπως και η Μαράια Κάρεϊ φημολογείται ότι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μία συναυλία αφιέρωμα στον αστέρα της ποπ, που πέθανε απροσδόκητα ανήμερα των Χριστουγέννων.