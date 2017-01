Διάλεξη του καθηγητή Π. Σκάγιαννη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο κ. Παντολέων Σκάγιαννης, Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), θα μιλήσει με θέμα «Νεοφιλελευθερισμός, κρίση, και μεγάλα έργα στην Ελλάδα», την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στο πλαίσιο του σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Δρ. Π. Σκάγιαννης έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ και έχει λάβει μάστερ και τον διδακτορικό του τίτλο από το πανεπιστήμιο του Sussex στη Μ.Βρετανία, στις αστικές και περιφερειακές σπουδές. Έχει κερδίσει με τις ομάδες του τρία πανελλήνια αρχιτεκτονικά βραβεία και δύο διακρίσεις σχετιζόμενες με τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Υπήρξε Πρόεδρος του ΤΜΧΠΠΑ για δύο διετίες και μέλος της Συγκλήτου του ΠΘ για έξι χρόνια, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΘ για τέσσερα χρόνια, ως επίσης μέλος πολλών επιτροπών του ΠΘ και πολλών διεθνών και εθνικών επιτροπών διοργάνωσης μεγάλων συνεδρίων.

Έχει διατελέσει διευθυντής που μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΜΧΠΠΑ που διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα και είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΠΘ. Ο Π.Σκάγιαννης έχει εκτεταμένη εμπειρία ως ερευνητής στους τομείς της ανάπτυξης των υποδομών και των επιστημών του χώρου αλλά και ως planner (περίπου 75 ερευνητικά προγράμματα). Έχει δημοσιεύσει εκτενώς στον τομέα του (150 περίπου δημοσιεύσεις διαφόρων ειδών), είναι μέλος συντακτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών μεταξύ των οποίων του «Αειχώρος», και συγγραφέας ή (συν)επιμελητής πέντε βιβλίων: Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών (εκδ. Σταμούλης), Entrepreneurship and Innovation Policies in the European Periphery: A Research Agenda (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας -ΠΕΘ), Πήλιο και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΕΘ), The Context, Dynamics and Planning of Urban Development: a collection of papers (ΠΕΘ), Πάθος, Επιμονή, και Διορατικότητα: εννέα παράθυρα ευκαιρίας – εννέα επιχειρηματικές ιστορίες, (ΠΕΘ). Ο Π.Σκάγιαννης έχει επίσης διατελέσει επί μακρόν ως ένας εκ των δύο εθνικών αντιπροσώπων στην Ένωση Ευρωπαϊκών Σχολών Planning (AESOP), μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής, και ένας εκ των δύο (Ευρωπαίων) αντιπροσώπων του AESOP στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ακαδημαϊκών Ενώσεων Planning (GPEAN). Από τον Μάρτιο του 2011 έως το 2015 υπήρξε εκπρόσωπος του Δημάρχου και του Δήμου Αθηναίων στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).

H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2 του τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώρα 7.00 μμ. ακριβώς και είναι ανοικτή στο κοινό.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει τα θέματα «Διαχείριση της αλλαγής» και «Επενδύσεις και Ανάπτυξη». Σκοπός είναι η ανάπτυξη προβληματισμού σε θέματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορα επίπεδα: νοοτροπίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και εμπειρίας, αναδιοργάνωσης, αλλαγής στρατηγικής (pivot), αλλαγής του ανταγωνιστικού τοπίου, μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλαγής των ρόλων των φορέων κ.ο.κ. ενώ παράλληλα καλύπτει τα αντικείμενα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και επιδιώκει τη σύμπλεξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού με τη γνώση της προσέλκυσης και της αξιοποίησης των επενδύσεων

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.