Οι 30 ταινίες που θα μας «συνεπάρουν» το 2017 – Δείτε τα τρέιλερ

Παρόλο που το 2016 ήταν μια επική χρονιά για τις ταινίες, μοιάζει σχεδόν με ένα ζέσταμα μπροστά τον μακρύ κατάλογο των blockbuster ταινιών που θα κυκλοφορήσουν το 2017.

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να ενθουσιαστεί κανείς με τις επικείμενες ταινίες, γι’ αυτό η ιστοσελίδα looper συγκέντρωσε τα trailer των καλύτερων ταινιών του 2017. Είτε είστε λάτρης των ταινιών δράσης, της κωμωδίας, του δράματος ή των θρίλερ, σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα σας ενθουσιάσει.

Alien: Covenant

Με τον Προμηθέα το 2012, ο Ρίντλεϊ Σκοτ έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του. Στην ταινία Alien: Covenant, οι Μάικλ Φασμπέντερ και Νούμι Ρπάς επιστρέφουν για να δείξουν τι θα συμβεί αφού καταλάβουν ένα αρχαίο διαστημόπλοιο προκειμένου να εξερευνήσουν την πατρίδα των μυστηριωδών Μηχανικών και να εμποδίσουν τα σχέδιά τους για την ανθρωπότητα.

Resident Evil: The Final Chapter

Πέντε χρόνια μετά το « Resident Evil: Retribution», η Μίλα Γιόβοβιτς επιστρέφει για να κλείσει το franchise της ταινίας τρόμου που απέφερε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε μία δεκαετία. Παρά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των sequels, η έκτη ταινία αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων, με την εντολή του σκηνοθέτη Paul W.S. Anderson να ζητά την ολοκλήρωση της ιστορίας με έναν ιό να έχει εξαπολύσει πανούκλα από ζόμπι. Με άλλα λόγια, αν δεν έχετε δει τις προηγούμενες ταινίες, δεν θα καταλάβετε και πολλά ενώ αν οι φράσεις «Umbrella Corporation», «Raccoon City« και «t-virus» σας είναι οικείες, τότε, σημειώστε την ημερομηνία της πρεμιέρας.

John Wick: Chapter 2



Μετά από όλα όσα πέρασε στην πρώτη ταινία, τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πείσει τον Τζον Γουίκ, να παραιτηθεί από την συνταξιοδότηση; Οι λάτρεις των σκύλων θα ανακουφιστούν όταν μάθουν πως δεν είναι ο θάνατος ενός άλλου σκύλου αυτό που κάνει τον Τζον Γουίκ να πάρει ξανά τα όπλα του. Σε αυτή την ταινία, ένας από τους πιο παλιούς φίλους του Τζον βρίσκεται στο μέσο ενός συστήματος για την ανατροπή του τάγματος ενός δολοφόνου και χρειάζεται βοήθεια. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά το τέλος είναι σχεδόν το ίδιο: τόνοι βίας με τον Κιάνου Ριβς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν ρόλο για τον οποίο μοιάζει να γεννήθηκε.

The Lego Batman Movie



Λίγο καιρό πριν, η ιδέα μιας ταινίας βασισμένη στα Lego έμοιαζε πολύ ανόητη, αλλά στη συνέχεια το Lego Movie συγκέντρωσε σχεδόν 470 εκατομμύρια δολάρια, και μας έκανε όλους να τρέχουμε για να αγοράσουμε πλαστικά τουβλάκια. Βλέποντας αυτό, η Warner Bros. αποφάσισε να κάνει μια βουτιά στο σύμπαν των ταινιών Lego, φέρνοντας πίσω τον Γουίλ Αρνετ. Το καστ συμπληρώνουν ο Μάικλ Τσέρα ως Robin, ο Ζακ Γαλιφιανάκις ως Τζόκερ και η Μαράια Κάρεϊ ως δήμαρχος.

The Great Wall



Το ιστορικό έπος φαντασίας του Ζανγκ Γιμού, «The Great Wall» είχε δεχτεί μεγάλη κατακραυγή μετά την επιλογή του Ματ Ντέιμον ως τον πρωταγωνιστή σε μία ανατολίτικη ταινία. Αλλά η ταινία έχει μια ενδιαφέρουσα (αν και λίγο γελοία) ιδέα: Το Σινικό Τείχος της Κίνας χτίστηκε για να κρατήσει μακριά τους ανεπιθύμητους γείτονες.

Η ιστορία δημιουργήθηκε από τον μυθιστοριογράφο του World War Z, Max Brook

Logan



Ο Χιου Τζάκμαν υποδύθηκε τον Wolverine για τόσο πολύ καιρό που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον άλλο σε αυτόν. Σύντομα, η Fox θα πρέπει να βρει ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός για τον ρόλο, αλλά πρώτα ο ολοκληρώσει το κύκνειο άσμα του. Η πλοκή της ταινίας βασίζεται στο κόμικ της Marvel Old Man Logan, για μια εναλλακτική – μελλοντική εκδοχή του (σχεδόν) αγέραστου ήρωα.

Kong: Skull Island



Καμία από τις πολλές προσπάθειες για το remake της ιστορίας του King Kong δεν κατάφερε ούτε καν να πλησιάσει το κλασικό πρωτότυπο. Αλλά όπου υπάρχουν λεφτά, ένα επίδοξο blockbuster μπορεί να περιμένει στη σειρά. Έτσι στις 10 Μαρτίου έρχεται στις παγκόσμιες αίθουσες η ταινία «Kong: Skull Island». Σε σκηνοθεσία του Ιορδανού Vogt-Roberts και πρωταγωνιστές τους Tom Hiddleston, Brie Larson, και Samuel L. Jackson , αυτό το ταξίδι στο μύθο του Κονγκ δίνει τους θεατές τα μεγαλύτερη εκδοχή του χαρακτήρα που έχουν δει μέχρι τώρα.

Η Πεντάμορφη και το Τέρας



Η εκστρατεία της Disney να μετατρέψει όλα τα κλασικά κινούμενα σχέδια σε υπερπαραγωγές δράσης, συνεχίζεται με την «Πεντάμορφη και το τέρας» , που προσφέρει μια νέα προοπτική στην κλασική επιτυχία του 1991. όπως και στην προηγούμενη, αυτή η εκδοχή αντλεί την έμπνευσή της από το κλασικό παραμύθι για έναν πρίγκιπα (τον υποδύεται ο Νταν Στίβενς), που είναι καταραμένος με μια αλλόκοτη εμφάνιση, αλλά βρίσκει την αγάπη στην πανέμορφη κοπέλα, με αγνή καρδιά (Έμμα Γουάτσον) που ζει φυλακισμένη στο κάστρο του όταν ο πατέρας της (Κέβιν Κλάιν) την προσφέρει σε μια συμφωνία με ανταλλαγή τη δική του ζωή. Το καστ συμπληρώνουν ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν.

Power Rangers



Go Go Power Rangers! Είτε είχατε μια προτίμηση για τους κόκκινους, κίτρινους, ροζ, μπλε, μαύρους ή ακόμη και τους περιστασιακά πράσινους ή λευκούς rangers, αυτοί οι νεαροί νίντζα προσέφεραν πολύ διασκέδαση τότε. Οι επικείμενοι Power Rangers, δεν είναι η πρώτη ταινία από την τρέλα του ’90΄. Κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεοπτικής προβολής της τηλεοπτικής σειράς, τα μέλη του καστ συνεργάστηκαν για μια περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη στην σχετικά επιτυχημένη μεταφορά του 1995 με τίτλο «Mighty Morphin Power Rangers: The Movie».

Τώρα, ο σκηνοθέτης Dean Israelite επιχειρεί να προσφέρει μια νέα και πιο σοβαρή ματιά σε αυτούς τους απροσάρμοστους νέους.

Ghost in the Shell



Η προσαρμογή του Rupert Sanders της δημοφιλούς σειράς «Masamune Shirow manga» έχει προκαλέσει μεγάλη διαμάχη σχετικά με την Σκάρλετ Γιόχανσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, τόσο η ίδια όσο και ο σκηνοθέτης, έλαβαν τις ευλογίες των δημιουργών Mamoru Oshii, Kenji Jamiyama και Kenji Kawaii.

Αν το κοινό ξεπεράσει τη διαμάχη πίσω από τις φυλετικές αντιφάσεις, το «Ghost in the Shell» αναμένεται να είναι οπτικά θεαματικό. Η ταινία εξιστορεί το επικό κυνηγητό ανάμεσα σε μια cyborg αστυνομικίνα και έναν επικίνδυνο χάκερ σε ένα υπαρξιακό φουτουριστικό σκηνικό που θυμίζει λίγο Matrix.

The Fate of the Furious



Η τύχη του franchise των ταινιών Furious ήταν αβέβαιη μετά τον ξαφνικό θάνατο του Πολ Γουόκερ το 2013, που περιέπλεξε την παραγωγή του Furious 7 και έθεσε το βάρος των προσδοκιών στον συμπρωταγωνιστή του Βιν Ντίζελ. Αλλά με τις εισπράξεις να φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, η Universal δεν ήθελε να σταματήσει εκεί, και έτσι η συμμορία επιστρέφει για 8η φορά ως εφαλτήριο σε μια νέα τριλογία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το νέο sequel με τίτλο «The Fate of the Furious», βρίσκει τον Ντομ πίσω «σε έναν κόσμο εγκλήματος από τον οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει αλλά και μια προδοσία εκείνων που βρίσκονται κοντά του από μια «μυστηριώδη γυναίκα» (Σαρλίζ Θερόν). Το σκηνικό διαδραματίζεται στις ακτές της Κούβας αλλά και στους δρόμους της Νέας Υόρκης και φτάνει μέχρι την παγωμένη πεδιάδα έξω από την αρκτική θάλασσα του Μπάρεντς. Αν ακούσε προσεκτικά πίσω από τον βρυχηθμό των κινητήρων, θα δείτε τις ταμειακές μηχανές του Box office να χτυπούν.

Guardians of the Galaxy Vol. 2



Αρχικά, φαινόταν σαν μια ξεκαρδιστική ιδέα της Marvel να μετατρέψει ένα σχετικά σκοτεινό κινούμενο σχέδιο για μια ομάδα διαγαλαξιακών, σε μια ταινία κόστους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Αφότου όμως έφτασε τα 775 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, το «Guardians of the Galaxy» αποφάσισε να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Παρόλο που ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με το τι θα αφορά την ταινία, είμαστε σίγουροι πως θα προσφέρει πολύ γέλιο.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales



Οι παραγωγοί της 5ης ταινίας των Πειρατών της Καραϊβικής ξεκίνησαν όταν η προηγούμενη ταινία ετοιμαζόταν να παιχτεί στους κινηματογράφους αλλά η πορεία της δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, λόγω δυσκολιών στο σενάριο και στις καθυστερήσεις στον προϋπολογισμό. Σε αυτή λοιπόν την περιπέτεια, ο Τζόνι Ντεπ ως Τζακ Σπάροου έρχεται αντιμέτωπος με μια παλιά νέμεση που υποδύεται ο Χαβιέ μπαρδέμ ενώ επιστρέφει ο Γουίλ Τέρνερ που τον υποδύεται ο Ορλάντο Μπλουμ.

Wonder Woman



Αφού έλαβε μέρος στην ταινία Batman v Superman: Dawn of Justice, η Wonder Woman της Γκαλ Γκαντότ, θα έχει το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο, που φημολογείται πως θα είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας που θα ταξιδέψει το κοινό από το 1920 μέχρι το σήμερα. Στο τιμόνι βρίσκεται η σκηνοθέτης Πάτι Τζένκινς και το σενάριο υπογράφει ο Τζέισον Φουκς. Η Γκαντότ θα περιβάλλεται από τους Κρις πάιν, Ρόμπιν Ράιτ και Ντάνι Χιούστον. Ότι και να συμβεί στην ταινία, θα είναι μια πολυαναμενόμενη νίκη για τους οπαδούς των κόμικ που εδώ και χρόνια περίμεναν την Αμαζόνα πολεμίστρια να πάρει τη δική της θέση στη μεγάλη οθόνη.

World War Z 2



Για μια ταινία που προσπάθησε να μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία ενός παγκόσμιου ξεσπάσματος των ζόμπι, πρέπει να πούμε ότι κατάφερε να είναι εκπληκτικά διασκεδαστική (για να μην αναφέρουμε και το πόσο εξαιρετικά εμπορικά επιτυχημένη ήταν). Κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα το sequel, στο οποίο ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στη μάχη ενάντια στα ζόμπι. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την πλοκή, αλλά ο σκηνοθέτης Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα δούλεψε το σενάριο με τον Στίβεν Νάιτ, που βρίσκεται πίσω από την ταινία Burnt με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Cars 3



Ανάψτε τις μηχανές γιατί ο Lightning McQueen (Όουεν Ουίλσον) έπιστρέφει στη δράση με το Cars 3. Η 3D περιπέτεια της Disney-Pixar, θα ακολουθήσει το διάσημο κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο στο ταξίδι του για να καλύψει τη διαφορά με μια νέα γενιά speedsters. Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο καλά πήγαν εισπρακτικά οι δύο πρώτες ταινίες, να είστε σίγουροι πως φέτος το καλοκαίρι οι κινηματογραφικές αίθουσες θα είναι γεμάτες.

Transformers: The Last Knight



Κάθε φορά που ο Μάικλ Μπέι πιστεύει ότι δεν θα συμμετέχει σε ένα ακόμη Transformers, τα μετρητά είναι αυτά που τον φέρνουν πίσω. Ο Μπέι λέει εδώ και χρόνια πως έχει τελειώσει με τον Optimus Prime και τους φίλους του. Αλλά τα στελέχη της Paramount πρέπει να ήταν αρκετά πειστικά, γιατί βρίσκεται και πάλι στη θέση του σκηνοθέτη. Εκτός από τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, που επιστρέφει ως το αστέρι του έπους, η ταινία μοιάζει να θέλει να ταξιδέψει τους θεατές σε ένα ταξίδι στο χρόνο που περιλαμβάνει τον Βασιλιά Αρθούρο και μια εναλλακτική ιστορία στην οποία οι Ναζί κερδίζουν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Despicable Me 3



Από την ταπεινή αρχή του ως κινούμενο σχέδιο, σχετικά με ένα αστείο supervillain που έχει ως στόχο να κλέψει το φεγγάρι και καταλήγει εντούτοις να υιοθετήσει τρία αξιολάτρευτα munchkins, το Despicable Me, έχει εξελιχθεί σε ένα εντυπωσιακό franchise για την Universal. Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για την νέα ταινία, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε πως Στιβ Καρέλ θα επιστρέψει ως Gru, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν για άλλη μία φορά οι Cinco Paul και Ken Daurio.

Spider-Man: Homecoming



Οι ελπίδες της Sony για μια παγκόσμια ταινία του Spider-Man συνάντησαν μια δυσάρεστη έκπληξη μετά την οπισθοδρόμηση του σκηνοθέτη Μάρκ Γουέμπ. Σε αυτή την ταινία ο Τομ Χόλαντ έχει διπλό καθήκον ως ηθοποιός σε αρκετές ταινίες της Marvel. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Τζον Γουάτς ενώ ο Τόνι Σταρκ που τον υποδύεται για άλλη μία φορά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κάνει τον μέντορα του νέου Spider-Man στη μάχη του ενάντια στον Vulture (Μάικλ Κέιτον).

War for the Planet of the Apes



Ο σκηνοθέτης της Αυγής του Πλανήτη των Πιθήκων επιστρέφει για τη συνέχεια, που συνεχίζει από την τελευταία σκηνή της πρώτης ταινίας, μια ζοφερή προαναγγελία της μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ των γενετικά βελτιωμένων θηλαστικών και ενός ανθρώπινου είδους που έχει αποδεκατιστεί από έναν ιό. Ο Άντι Σέρκις επιστρέφει ως ο ηγέτης των Πιθήκων, Καίσαρας, και έχει στο πλευρό του τον Στιβ Ζαν και τον Γούντι Χάρελσον. Ο Ριβς, ένας εκ των σεναριογράφων, δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες για την ταινία, αλλά λέει πως στην ταινία ο Καίσαρας καταφέρνει ένα «μυθικό» επίτευγμα.

Dunkirk



Αφού πέρασε μία δεκαετία με ταινίας στη σφαίρα της φαντασίας, ο συγγραφέας – σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει με ένα ιστορικό δράμα για μια μάχη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Νόλαν δίνει μεγάλη προσοχή στις ιστορικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων γυρισμάτων στα σημεία που διαδραματίστηκε η μάχη.

The Dark Tower



Από όλες τις προσαρμογές του συγγραφικού έργου του Στίβεν Κινγκ, ο Σκοτεινός Πύργος είναι ο πιο πολυαναμενόμενος. Η ταινία τρόμου ακολουθεί τα γεγονότα του βιβλίου.

Η ιστορία θα παρουσίασει την αποκαλυπτική περιπέτεια ενός 11χρονου αγοριού με το όνομα Τζέικ Τσάμπερς, καθώς αποκαλύπτει κατά λάθος την διάσταση του μέσου κόσμου και με τη βοήθεια του Ρόλαντ Ντεσκέν βρίσκει τον Σκοτεινό Πύργο προτού ο Άνδρας με τα Μαύρα τον σταματήσει.

IT



Η μίνι τηλεοπτική σειρά του 1991 της μεταφοράς του έργου του Στίβεν Κινγκ IT μπορεί να λατρεύτηκε, ωστόσο τα γελοία ειδικά εφέ δεν ήταν και τόσο καλά. Η ερμηνεία του Τιμ Κάρι ως τον κλόουν Pennywise που τρομοκρατούσε την πόλη εξακολουθεί να κρατά ψηλά τον πήχη για οποιονδήποτε επιχειρήσει ξανά τον ίδιο ρόλο.

Υπάρχει ωστόσο, ένας λόγος να πιστεύουμε ότι η νέα αυτή ταινία θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τους λάτρεις του Κινγκ κι αυτό γιατί στο καστ συμπεριλαμβάνονται οι Skarsgård και Finn Wolfhard. Η νέα ταινία IT, είναι ένα από τα δύο κεφάλαια της ιστορίας ενός αγέραστου τέρατος που επιλέγει να τα βάλει με τη λάθος ομάδα παιδιών. Στο δεύτερο μέρος η ιστορία θα συνεχιστεί με τα παιδιά ως ενήλικες, όπου επανενώνονται για να αντιμετωπίσουν το τέρας.

Blade Runner 2049



Πώς μπορεί να είναι επιτυχημένη μία ταινία – συνέχεια του κλασικού Blade Runner; Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι πως πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά ο σκηνοθέτης του Blade Runner 2049 Denis Villeneuve έχει μερικά πράγματα υπόψη. Το πιο σημαντικό την παρουσία του σκηνοθέτη της πρώτης ταινίας Ρίντλεϊ Σκοτ και τον πρωταγωνιστή Χάρισον Φορντ που επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Ρικ Ντέκαρντ. Τον Φορντ πλαισιώνουν οι Ράιαν Γκόσλινγκ, Ρόμπιν Ράιτ και Τζάρεντ Λέτο. Η υπόθεση είναι προς το παρόν άγνωστη, και μένει να δούμε αν θα μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στην πρώτη ταινία.

Kingsman: The Golden Circle



Η δημιουργική ομάδα πίσω από την ταινία Kingsman: The Secret Service του 2015, επανασυνδέεται για το sequel, με τον σκηνοθέτη Matthew Vaughn να συνεχίζει να εργάζεται με τους χαρακτήρες των μύθων του κόμικ Mark Millar και Dave Gibbons. Οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες, αλλά οι φήμες λένε πως η βρετανική ομάδα κατασκόπων θα συνεργαστεί με τους Αμερικανούς ομόλογους τους όταν τα κεντρικά γραφεία τους θα καταστραφούν από έναν θανατηφόρο εχθρό. Στην ταινία επιστρέφουν οι Taron Egerton, Mark Strong, Sophie Cookson, Channing Tatum, Halle Berry, Julianne Moore, Jeff Bridges, και Elton John. Σίγουρα μια ταινία που δε θα μπορείς να την πεις βαρετή.

Friday the 13th Reboot



Κρίμα για τους σημερινούς νέους που δεν έχουν ποτέ βιώσει τη χαρά του να περιμένουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ταινίες «Friday the 13th» καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Μεταξύ 1980 και 1989, ο δολοφόνος ντυμένος με μια μάσκα του χόκεϊ Jason Voorhees κυνηγούσε τους εφήβους – θύματά του σε 8 ταινίες. Παρόλο που ακολούθησαν κάποιες προσπάθειες, όλες ήταν αποτυχημένες. Στη νέα ταινία, αν και ελάχιστα είναι γνωστά, είναι σίγουρο πως θα δούμε για άλλη μία φορά έναν δολοφόνο με μάσκα του χόκεϊ να κυνηγά εφήβους.

Saw: Legacy



Σίγουρα κάτι είχε ετοιμάσει η Lionsgate παρουσιάζοντας την ταινία Saw Saw 3D: The Final Chapter το 2010, ως τον τελευταίο γύρο των σχεδίων τιμωρίας του Jigsaw. Ενώ οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες σχετικά με τη νέα ταινία, ο συνθέτης Charlie Clouser δήλωσε στην ιστοσελίδα Hollywood Reporter πως η 8η συνέχεια θα είναι μια «επανεφεύρεση» της σειράς και πως οι δύο σκηνοθέτες Michael και Peter Spierig προσφέρουν μια νέα ματιά «στο υλικό δημιουργώντας μια νέα ιστορία και νέους χαρακτήρες που θα μεταφέρουν το έπος στο μέλλον».

Thor: Ragnarok



Στη σκανδιναβική μυθολογία, το Ράγκναροκ είναι μια αποκαλυπτική σειρά γεγονότων που οδηγεί στη βύθιση του κόσμου μέσα στο νερό μετά τον θάνατο πολλών θεών, συμπεριλαμβανομένων των Odin, Thor και Loki και κορυφώνεται με μια πλανητική αναγέννηση. Περιττό να πούμε πως είναι φανερό από τον τίτλο πως δεν θα είναι μια καλή στιγμή για τον ήρωά μας (Κρις Χέμσγουορθ). Ότι κι αν συμβεί εδώ, αξίζει να σημειωθεί πως στη νέα ταινία θα παίζει επίσης ο Μαρκ Ραφάλο ενώ την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο νεοζηλανδός Ταίκα Γουατίτι, που κέρδισε επαίνους για την ταινία του 2014 «What We Do in the Shadows».

Justice League



Σκηνοθέτης της νέας ταινίας θα είναι ο Ζακ Σνάιντερ που έχει ήδη υπογράψει, ενώ στο καστ περιλαμβάνονται ονόματα όπως οι Χένρι Καβίλ, Ο Γκαλ Γκαντότ, ο Μπεν Άφλεκ ως Σούπερμαν, η Wonder Woman και ο Batman. Παρόλο που δεν έχουμε καμία ιδέα σχετικά με το τι θα αντιμετωπίσει αυτή τη φορά η ομάδα, ξέρουμε πως θα είναι αρκετά σοβαρή για να προσελκύσει την προσοχή των Aquaman (Τζέισον Μομόα) και Cyborg (Ρέι Φίσερ). Και με ένα sequel που έχει προγραμματιστεί για το 2019, μπορούμε να στοιχηματίσουμε πως η μάχη δε θα τελειώσει εδώ.

Star Wars: Episode VIII



Είναι το Star Wars για το οποίο όλοι μιλάνε, παρόλο που ελάχιστα είναι γνωστά για την ταινία. Αλλά ξέρουμε μερικά σημαντικά γεγονότα: Ο Ράιαν Τζόνσον θα είναι ο σκηνοθέτης ενώ μεταξύ των ηθοποιών που θα συμμετέχουν είναι οι Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζον Μπογιέντα, Όσκαρ Ισαάκ και Άνταμ Ντράιβερ, μαζί με τους Μαρκ Χάμιλτον και Κάρι Φίσερ (η Κάρι Φίσερ είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα πριν από τον απροσδόκητο θάνατό της). Από εκεί και πέρα, αυτό που ξέρουμε είναι πως αναμένεται να κάνει τρελές πωλήσεις εισιτηρίων.

